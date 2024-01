Астрономи откриха променящата се атмосфера на екзопланетата WASP-121 b

А строноми от международен екип са събрали и обработили наблюдения на екзопланетата WASP-121 b, направени от телескопа "Хъбъл" през 2016 г., 2018 г. и 2019 г., съобщи пресслужбата на Европейската космическа агенция (ЕКА).

Базата данни от телескопа на американската космическа агенция НАСА и на ЕКА е дал възможност на специалистите не само да анализират атмосферата на WASP-121 b, но и да сравнят състоянието на атмосферата на екзопланетата няколко години.

Астрономите са открили ясни доказателства, че има вариации с течение на времето. С помощта на сложни техники за моделиране те показват, че тези вариации могат да бъдат обяснени с особеностите на времето в атмосферата на екзопланетата.

WASP-121 b е екзопланета, която обикаля за 30 часа около звезда на около 880 светлинни години от Земята. Екзопланетата е разположена доста близо до звездата, което означава, че обърното й към нея полукълбо е много горещо, с температури над 2700 градуса по Целзий.

Времето на Земята е отговорно за много аспекти от нашия живот и дългосрочната стабилност в климата на Земята и времето е сред вероятните причини за възникване на живота, каза Куентин Чейнджит, изследовател на екзопланети в ЕКА. Изследването на времето на екзопланетите е жизненоважно за разбирането на атмосферите на екзопланетите, особено за търсенето на екзопланети с условия подходящи за живот, добави той.