НАСА откри метан на далечна екзопланета

А ко има химикал, който предизвиква вълнение в търсенето на биосигнатури в други светове, това е метанът.

Метанът привлича научното внимание главно поради краткия си живот в планетарна атмосфера. Метанът (CH₄) не може да издържи много дълго на звездна светлина, поне не и в земни атмосфери. Той се поддава на фотодисоциация и трябва да се допълва непрекъснато, за да поддържа присъствието си в атмосферата. Това съобщава Science Alert.

Ако на скалиста планета има много метан, тогава източникът на веществото трябва да е масивен, заключват експерти и допълват, че на Земята биологичната активност създава огромно количество метан.

Метаболитно метанът не се произвежда трудно. Метанът е често срещан в нашата Слънчева система, макар и не непременно в изобилие. Доколкото учените могат да кажат, всичко е абиотично (абиотичен фактор се наричат параметрите на неживата природа, които оказват влияние върху организмите - ред. бел).

Methane in an exoplanet’s atmosphere!@NASAWebb observations of exoplanet WASP-80 b as it passed in front of and behind its host star indicated an atmosphere containing methane gas and water vapor. Learn more: https://t.co/M334bEFozn pic.twitter.com/bjt8602DGe