Как хората биха могли да използват черните дупки като батерии?

Г равитационното привличане от черните дупки е толкова силно, че нищо не може да избяга от хватката му. Така че можем ли някога да използваме огромната сила на черните дупки като източник на енергия?

В ново проучване учените предлагат два начина за използване на черните дупки като източници на енергия някой ден, чрез използване на техните ротационни и гравитационни свойства.

