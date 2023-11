Симулираха черна дупка в лаборатория

И зползвайки верига от атоми в един файл, за да симулират хоризонта на събитията на черна дупка, екип от физици през 2022 г. наблюдавали еквивалента на това, което наричаме радиация на Хокинг – частици, образувани от смущения в квантовите флуктуации, причинени от пробив на черна дупка в космическо време.

Това, според учените, може да помогне за разрешаване на несъответствията между две понастоящем несъвместими рамки за описване на Вселената - общата теория на относителността, която обяснява поведението на гравитацията като непрекъснато поле, известно като пространство-време; и квантовата механика, която описва поведението на дискретни частици, използвайки математиката на вероятностите.

Physicists Simulated a Black Hole in The Lab, And Then It Started to Glow https://t.co/3gD32vvzLv