Как броколите помагат при кожни заболявания

К онсумацията на броколи или зеле може да намали тежкото протичане на кожни алергии, сочат данни от съвместно проучване на Националния институт по здравеопазване и медицински изследвания на Франция и Института "Кюри", цитирани от АФП.

Според експертите констатациите им подчертават значението на балансирана диета при пациентите, страдащи от подобни кожни реакции.

Проучването, публикувано в научното списание eLife, за първи път показва, че липсата в храната на съединения, съдържащи се в зеленчуци като броколи и зеле, може да влоши кожните алергии при животни.

Известно е, че кожните алергии се причиняват от неподходящ имунен отговор към съединения в околната среда, както и тежестта на протичането им зависи от множество фактори, включително и от начина на хранене.

Учените са анализирали хранителни съединения, които действат върху молекула в организма, наречена рецептор за ароматни въглеводороди (AhR). Тези вещества се съдържат в кръстоцветните зеленчуци, сред които са и броколите.

Оказва се, че липсата на тези хранителни вещества при мишки е свързана с повече възпаления на кожата и влошаване на алергия, което не се наблюдава при гризачи, в чиято диета присъстват съединенията.

