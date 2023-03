"Мръсната дузина": 12 плодове и зеленчуци, които съдържат най-много пестициди

Л екари и диетолози непрекъснато ни призовават да ядем повече богати на фибри и хранителни вещества плодове и зеленчуци, защото са полезни за нас! Те не грешат. Множество проучвания изтъкват ползите за здравето от консумацията на храни като боровинки, спанак, моркови, броколи и гъби.

Но какво ще стане, ако често се излагате на потенциално вредни пестициди?

The DIRTY DOZEN - Pesticided Fruits and veggies. The thinner the skin, the more the pesticide. Beware what you eat! https://t.co/w5boTDk2Vd