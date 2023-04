НЛО или шега? Какво се е случило в гората Рендълшам преди 43 години

Е дин от най-прочутите и обсъждани инциденти с НЛО на всички времена се е случил в гората Рендълшам близо до Съфолк, Англия точно след Коледата на 1980 г. Служители на въздушните сили на Съединените щати, разположени в две бивши съоръжения на Кралските военновъздушни сили, разказаха невероятни истории за срещи с мистериозни светлини и метални кораби, които изглеждали сякаш са под интелигентен контрол, докато танцували около и над дърветата в нощите на 26, 27 и 28 декември същата година.

Сега бивш детектив и автор на наскоро издадена книга, озаглавена „Нечовек: Инцидентите в гората Рендълшам: 42 години отричане“, Гари Хезелтайн, организира специална обиколка. The Sun съобщи, че целта е да отведе ентусиастите на НЛО и други любопитни хора, дълбоко в сърцето на гората Рендълшам, за да могат да посетят точните места, където са се случвали тези странни и необясними събития в продължение на три нощи преди повече от четири десетилетия.

В нощта на 3 и 4 юни Хезелтайн ще води своята група до различни места в гората, докато разказва завладяващите и плашещи истории за свидетелите на събитията, свързани с НЛО, за които се твърди, че са се случили на тези места. Разказва се, че около 17 светещи обекта са били забелязани от един или повече свидетели, всички от които са служили във военновъздушните сили на САЩ (USAF) по време на инцидента в гората Рендълшам.

Гари Хезелтайн и НЛО-то от гората Рендълшам

Гари Хезелтайн е пенсиониран британски полицай и полеви изследовател на наблюдения на НЛО, който в момента е вицепрезидент на Международната коалиция за извънземни изследвания (ICER). Той е широко признат като един от водещите експерти по странните събития, докладвани в гората Рендълшам.

Новата книга на Хезелтайн беше високо оценена от читатели и рецензенти заради огромното количество подробности, с които разказва за преживяното от свидетелите и за това как военните на САЩ и Обединеното кралство очевидно са се опитали да прикрият истината за това удивително събитие.

„Инцидентът в гората Рендълшам често е наричан „британският Розуел“ и по отношение на значението му в историята на НЛО сравнението е доста добро“, пише Хезелтайн във въведението към новата си книга.

Мисията на Хезелтайн по време на предстоящото му двудневно лятно посещение ще бъде да разкрие истинската история за инцидента в гората Рендълшам. По време на събитието той ще има за цел да отсее фактите от измислиците по отношение на предполагаемия неидентифициран летящ обект, забелязан там, не само в полза на членовете на неговата туристическа група, но и в полза на историята.

Военновъздушните сили на САЩ са изоставили съоръженията в Уудбридж и Бентуотърс през 90-те години на миналия век, докато първата, в крайна сметка, беше превърната в база на британската армия. Втората е вече затворена и е част от обществен парк. Гората Рендълшам вече е отворена за посетители. Така че туристи, велосипедисти и НЛО ентусиасти могат да посетят парка сами и да се разходят по пътеката, по която служителите на военновъздушните сили са минали в нощите, в които са преследвали НЛО.

Извънземни, измама или изпипана шега?

Уместно е инцидентът в гората Рендълшам да бъде наричан британския Розуел. Наблюденията през 1980 г. върху гори в близост до Бентуотърс и Уудбридж са били сериозно обсъждани и описвани по времето, когато са се случили, а предполагаемата катастрофа на летяща чиния близо до Розуел, Ню Мексико през 1947 г. е единственият инцидент с НЛО, който е предизвиквал по-голям обществен интерес.

Списъкът с мъже, които са обикаляли из гората, в преследване на светлините и в търсене на приземени кораби през онези нощи, включва заместник-командира Чарлз Халт и военнослужещите Лари Уорън, Джон Бъроуз и Джеймс Пенингтън. Тези лица са най-известните сред свидетелите на Рендълшам, тъй като всички са били обстойно интервюирани и са описали своите преживявания в книги.

Историите им се различават в някои от подробностите и както скептиците, така и вярващите подозират, че е имало някои разкрасявания и изкривявания. Още през 2017 г. Mirror съобщи, че твърденията на Лари Уорън са се оказали особено противоречиви. Въпреки това зловещият и извънземен характер на техните разкази са последователни.

Интересното е, че мнозина подозират, че инцидентът в гората Рендълшам е бил реален, но не е включвал извънземни. Те вярват, че наблюденията може да са били измама или дори координирано събитие от самите военновъздушните сили на САЩ, като част от военна операция, предназначена да тества реакциите на служителите им в случай на среща с нещо, което изглежда като извънземно нашествие.

Някои медийни доклади за инцидента в Рендълшам, включително статия за предстоящата обиколка, наскоро публикувана в Daily Mail, твърдят, че предполагаемата извънземна инвазия всъщност е била шега, организирана от служители на Специалната въздушна служба на британската армия (SAS).

Шега ли беше инцидентът с НЛО в гората Рендълшам?

Подобно твърдение идва от писмо, изпратено до изследователя Дейвид Кларк през 2018 г., от предполагаем бивш летец на SAS, който разказал, че той и други в неговия отдел са измислили тази „шега“ като начин да отмъстят на служителите на военновъздушните сили на САЩ за по-ранно неразбирателство. Изглежда, че хората от военновъздушните сили са се отнесли грубо с тях след тайно учение за сигурност, което изисквало персоналът на специалната въздушна служба на британската армия да проникне в отбранителния периметър на базата Удридж без разрешение от военновъздушните сили на САЩ.

За да реализират шегата си с НЛО, летецът от SAS каза, че той и неговите колеги монтирали светлини в гората Рендълшам. Също така твърдят, че са използвали хвърчила с дистанционно управление и балони с черен хелий, за да се носят осветени обекти нагоре в небето. „Голяма коледна забава спретнахме на военновъздушните сили на САЩ и толкова, въпросът трябваше да приключи дотам“, пише анонимният източник.

Авторът на писмото споделил с Кларк, че истината по въпроса е била разкрита на хората от военновъздушните сили на САЩ и служители на най-високите позиции и в двете армии знаят какво наистина се е случило.

Много медийни източници, включително репортерът на Daily Mail, приемат това твърдение сериозно и го съобщават като вероятно обяснение за случилото се в гората. Но Daily Mail пропусна да спомене, че Дейвид Кларк, който е опитен професионален журналист и в момента работи като доцент в катедрата по медийни изкуства и комуникации в университета Sheffield Hallam, е разследвал твърденията на автора на анонимно писмо и ги е определил като неоснователни.

Изглежда, че твърденията в писмото не съвпадат с показанията на очевидци за видяното. Освен това военни източници, с които Кларк се е свързал, са споделили, че служителите на SAS не биха успели да извършат подобен номер в защитени терени на военновъздушните сили, без да бъдат задържани. И за капак, Дейвид Кларк получил анонимното писмо на 1 април, което го кара да заключи (и с основание), че разкритията на автора на писмото са първоаприлска шега.

Инцидентът в гората Рендълшам: Истината е някъде там

Истината за събитията в гората Рендълшам вероятно никога няма да бъде установена със сигурност. Дори ако вътрешни лица или лица, подаващи сигнали, излязат, за да разкрият какво точно се е случило, те вероятно няма да могат да докажат твърденията си. Техните изявления несъмнено ще бъдат отхвърлени от скептиците, ако кажат, че събитията са причинени от извънземни и от много изследователи на НЛО, ако кажат, че не са.

Предстоящата обиколка ще бъде отворена за всички желаещи, независимо от тяхното мнение по въпроса. С Гари Хезелтайн начело, те ще имат опитен разказвач, който да ги води. Въпреки че той лично вярва в посещението на извънземните, ще се радва всеки участник да направи свои собствени заключения за събитията, случили в гората Рендълшам през декември, 1980 г.