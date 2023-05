Учени казват, че можем да очакваме извънземен контакт най-рано през 2029 г.

Контактът с извънземни може да се случи най-скоро през 2029 г. Това сочи ново проучване, публикувано в списанието Publications of the Astronomical Society of the Pacific.



По-рано този месец беше открит „кохерентен“ радиосигнал, идващ от далечна екзопланета, която може да се окаже обитаема от извънземен живот.



Изследователски екип от учени от Калифорнийския университет твърди, че е възможно съобщенията, изпратени до Voyager 1, Voyager 2, , Pioneer 10, Pioneer 11 и New Horizons, които са достигнали близки звезди, да доведат до получаване на обратно съобщение от извънземни.

„Тези космически кораби комуникираха с радиоантените на Deep Station Network (DSN), за да изтеглят научни и телеметрични данни. Изходящите предавания от DSN пътуват до космическия кораб и отвъд него в междузвездното пространство. Тези предавания са срещали и ще срещат други звезди, давайки възможност интелигентният живот в други слънчеви системи да се сблъсква с нашите земни предавания“, се казва в проучването.



Сигналите на DSN продължават в междузвездното пространство, където достигат до други звезди. Но електромагнитните вълни, като радиопредаване и светлина, могат да се движат много бързо - затова използваме светлинни години, за да измерваме разстоянията във Вселената. Изследователите са използвали този закон на физиката, за да преценят колко време ще отнеме на DSN сигналите да достигнат близките звезди и ако достигнат до извънземен живот, колко време ще е нужно, за да върнат съобщението.

Проучването достигна до няколко заключения. Например, според техните изчисления, сигнал, изпратен до Pioneer 10, е достигнал до мъртва звезда, известна като бяло джудже на около 27 светлинни години от нас през 2002 г. Изследователският екип изчислява, че евентуално обратно съобщение от извънземен живот близо до тази мъртва звезда може да достигне до нас най-рано през 2029 г., но не по-рано.



Да се надяваме, че ако извънземни са получили нашите сигнали няма да отговорят, с желанието си да ни изядат, поробят, атакуват, да ни заразят с болести, да извършат катастрофален физичен експеримент или да отприщят недружелюбен изкуствен интелект върху нас, както Шон Домагал-Голдман от Planetary Science на НАСА и колегите му предположиха в доклад от 2011 г.