Терапия против стареене: Екстракти от кафяви водорасли повишават колагена в кожата

М орските водорасли могат да правят почти всичко - от съхраняването на тонове въглерод до производството на биогорива и възобновяеми пластмаси - и всичко това, докато поддържат крайбрежни екосистеми и изхранват общности. Като добавим към това и потенциалните им свойства за заздравяване на рани и възможните ефекти против стареене, не е чудно, че индустрията за отглеждане на водорасли процъфтява.

Лабораторни експерименти, базирани на подобни на човешката кожа клетки, разкриват, че екстракти от кафяви водорасли могат да потиснат реакции, свързани със стареенето на кожата, и да повишат нивата на колаген.

"Открихме, че екстрактите от южноавстралийски кафяви водорасли имат огромен потенциал да бъдат използвани за забавяне на ефектите от стареенето на кожата", посочва Уей Джан, биохимичен инженер в университета "Флиндърс" в Аделаида.

Екологичното значение на водораслите и важността им като източник на храна не може да бъде подценявано, пише Science Alert.

В ново проучване са измерени нивата на колаген в хранителната среда на клетъчни линии на човешка кожа, отглеждани в пластмасови съдове и третирани с прахообразни морски водорасли.

Кафявите морски водорасли Ecklonia radiata, Cystophora moniliformis и Cystophora siliquosa бяха подложени на редица тестове и анализи. Двата вида Cystophora стимулираха лабораторно отгледаните клетъчни линии да произвеждат повече колаген - един от двата протеина, които придават на младата кожа свежест. Тестовете не показват признаци, че производството на втория протеин - еластин, е било засегнато.

Изследователите също така тестват водораслите на прах в химически смеси, за да оценят ефекта им върху гликирането на протеините - нормална реакция, включваща протеини и захари, при която се получават продукти, които се натрупват в стареещата кожа.

Cystophora moniliformis и Cystophora siliquosa потискат активността на гликирането в тези елементарни експерименти.

Учените са изследвали гликирането и преди, а изследванията са показали ниска ефективност и дори някои нежелани странични ефекти при по-късни изпитания.

