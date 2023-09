Свръхрастеж на кожна бактерия: Нова мощна молекула се бори с акнето

А нтибактериално съединение, съдържащо се в микроскопични обвивки, скоро може да донесе облекчение на стотици милиони хора с възпаление на кожата - акне вулгарис.

Състоянието е причинено от свръхрастеж на кожна бактерия, наречена cutibacterium acnes, състоянието води до неприятни изригвания на малки гнойни пъпки.

Въпреки че съществуват начини за ограничаване на растежа на бактерията, като например чрез антибиотици или хормони, които намаляват кожния себум, които подхранват микробите, много от тях са свързани със странични ефекти или стават неефективни, след дълго ползване, тъй като бактерията се адаптира.

Лечението, което учените открили, че е ефективно се основава на антибиотика наразин. Медикаментът се използван за предотвратяване на инфекции при добитък и домашни птици, той може да има потенциал като средство за лечение, към което C. acnes все още не е развила резистентност, пише Science Alert.

Изследователи от Университета на Южна Австралия са успели да докажат, че антибиотикът е ефективен срещу целевия патоген в лабораторни условия.

Екипът е констатирал, че наличието на наночастици в лечението може значително да повиши ефективността му.

"Когато е обвит в малки капсули, хиляда пъти по-малки от един човешки косъм, наречени наномицели, наразинът може да проникне много по-дълбоко в кожата, отколкото когато е смесен с вода", обяснява един от учените.

Всъщност екипът установява, че специалната им система за набавяне на наночастици подобрява разтворимостта с повече от 100 пъти в сравнение с обикновената смес с вода. Това се дължи отчасти на използването на Soluplus - съединение, което подобрява разтворимостта на наномицелите и ефективността на лекарството.

"Мицелният състав беше ефективен при доставянето на наразин до целевите места на акнето, за разлика от разтвора на съединението, който не успя да проникне през слоевете на кожата", казва фармацевтичният учен Санджай Гарг от Университета на Южна Австралия.

Въпреки че изследователите са използвали кожа от свинско ухо за своите експерименти, в случай на истинско акне лекарството би трябвало да попадне в космените фоликули под кожата.

Scientists Say Powerful New Molecule Could Be a Game-Changer For Acne https://t.co/RdddD2rtiw