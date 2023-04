500 милиарда долара годишно: Колко печелим от водораслите

П рославени от Чарлз Дарвин, но застрашени, подводните гори от водорасли носят много ползи за екосистемите. Изследователи изчислиха цената на предоставяните от тях услуги, за да насочат вниманието към важното им значение, предаде Франс прес.

Международен екип от учени е изследвал приноса на водораслите от семейството на ламинариите за риболова под формата на осигуряване на хранителни вещества за рибите, които след това се улавят, за цикъла на азота и за улавянето на въглеродния диоксид.

Резултатът: "в световен мащаб тези гори от ламинарии са произвели еквивалента на 500 милиарда долара годишно", изчисляват учените в публикация в сп. "Нейчър къмюникейшънс".

Новата оценка е над три пъти по-висока от предишната.

