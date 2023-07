Изненада! Търсят нова планета в Слънчевата система

Н ашата Слънчева система е доста оживено място. Има милиони обекти, които се движат наоколо – всичко от планети до луни, комети и астероиди. И всяка година откриваме все повече и повече обекти (обикновено малки астероиди или бързи комети), които имат Слънчевата система за свой дом.

Астрономите открили всички осем основни планети до 1846 г. Това обаче не пречи на учените да продължават да търсят още. През последните 100 години открили по-малки далечни тела, които наричаме планети джуджета, към които спада и Плутон.

Откриването на някои от тези планети джуджета дало основание на учените да вярват, че нещо друго може да се крие в покрайнините на Слънчевата система.

Възможно ли е да има девета планета?



Има основателна причина астрономите да прекарват много стотици часове в опити да открият деветата планета, известна още като "Планета Девет". И това е така, защото Слънчевата система, каквато я познаваме, всъщност не би имала смисъл без нея.

Всеки обект в нашата Слънчева система обикаля около Слънцето. Някои се движат бързо, други бавно, но всички се движат според законите на гравитацията. Всичко с маса има гравитация, включително ние хората. Колкото по-тежко е нещо, толкова по-голяма гравитация има.

Гравитацията на една планета е толкова голяма, че оказва влияние върху това как нещата се движат около нея. Това е, което наричаме "гравитационно привличане". Гравитационното привличане на Земята е силата, която държи всичко на земята.

Освен това нашето Слънце има най-голямото гравитационно привличане от всички обекти в Слънчевата система и това е основната причина планетите да обикалят около него.

Именно заради разбирането на гравитационното привличане се предполага, че е възможно да съществува Планета Девет.

Неочаквано поведение



Когато гледаме наистина далечни обекти, като планети джуджета отвъд Плутон, откриваме, че орбитите им са малко странни. Те се движат по много големи елиптични орбити, групирани заедно и са под наклон в сравнение с останалата част от Слънчевата система.

Когато астрономите използват компютър, за да моделират какви гравитационни сили са необходими, за да се движат тези обекти по този начин, те откриват, че планета с маса поне десет пъти по-голяма от тази на Земята би била необходима, за да има този резултат.

Това е супер вълнуващо! Но тогава идва въпросът: къде е тази планета?

Проблемът, който учените имат сега, е да опитат да потвърдят дали тези разсъждения и модели са верни. Единственият начин да направят това е да намерят Планета Девет, което определено е по-лесно да се каже, отколкото да се направи.

Ловът продължава

