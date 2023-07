Фобос и Марс: По пътя на фатален сблъсък

Р оувърът Perseverance на НАСА засне прекрасна гледка на Фобос, който засенчва Слънцето, ако се наблюдава от повърхността на Марс. От гледна точка на всички марсиански микроби, които може да дебнат там, затъмнението вероятно е изглеждало зловещо, тъй като Фобос един ден ще се блъсна в Червената планета, категорични са учените.

Обреченият Фобос, най-близкият от двата спътника на Марс, все повече и повече ще се приближава до планетата, докато в един момент ще се блъсне в нея. Вторият ѝ спътник Деймос, ще се отдалечава, докато един ден не напусне орбитата на Марс.

„Фобос се приближава до Марс със скорост 1,8 метра на всеки сто години, при тази скорост той или ще се блъсне в Марс след 50 милиона години, или ще се разпадне във вид на пръстен“, се казва на страницата на НАСА за марсианската луна.

„Учените вече знаят, че Фобос е обречен“, казват от НАСА в изявление, обсъждащо скорошното затъмнение, заснето от Perseverance. „Луната се приближава до повърхността на Марс и някой ден, след десетки милиони години, ще се блъсне в планетата. Възможността, която имаме през последните две десетилетия да наблюдаваме затъмнения от повърхността на Марс позволиха на учените да прецизират своето разбиране за „спиралата на смъртта“ на Фобос.“

Нашата Луна се отдалечава от нас със скорост от около 3,78 сантиметра годишно, което означава, че в бъдеще нашите далечни потомци (ако човечеството оцелее) няма да могат видят пълно слънчево затъмнение. От наша гледна точка Луната ще бъде твърде малка, за да покрие Слънцето.

„С течение на времето броят и честотата на пълните слънчеви затъмнения ще намалеят“, каза лунният учен от Центъра за космически полети Годард на НАСА Ричард Вондрак.

„След около 600 милиона години на Земята ще може да се наблюдава красотата и драматичността на пълното слънчево затъмнение за последен път.“

Фактът, че нашата Луна в момента може да засенчва Слънцето изцяло, е забележително. Те изглеждат приблизително с еднакви размери в небето, тъй като Слънцето е около 400 пъти по-далече от Земята, отколкото Луната, и с около 400 пъти по-голямо в диаметър. Четири милиона години по-рано, преди Луната да се отклони в сегашната си орбита, тя изглеждала около три пъти по-голяма, отколкото сега.

