Космическо глухарче: Планета като захарен памук озадачи учените

Г алактиката, често ни изненадва разни странни космически обекти, но една екзопланета, открита на 1232 светлинни години от нас, е сред най-странните досега.

Това е WASP-193b и въпреки че е с почти 50 процента по-голяма от Юпитер, тя е толкова лека и пухкавa, че общата й плътност е сравнима с тази на захарен памук. Това е само една идея повече от 1 процент от плътността на Земята. Тя е сякаш космическо глухарче... ако едно глухарче може да бъде планета.

