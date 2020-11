Историческо: SpaceX се скачи с МКС

А мериканският пилотиран космически кораб на "SpaceX" на компанията "Crew Dragon" се скачи с Международната космическа станция (МКС).

Излъчването е на уебсайта на Националната администрация по аеронавтика и космос на САЩ (НАСА).

LIVE NOW: NASA's @SpaceX Crew-1 astronauts prepare to open the hatch to enter the @Space_Station, marking the first international crew to arrive on a commercial spacecraft: https://t.co/wwTXBfkZBZ — NASA (@NASA) November 17, 2020

"Мекото улавяне беше успешно. "Crew Dragon" се скачи със станцията. Това се случи в 23:01 часа по източното крайбрежие", информират представителите на американския космически отдел.

Екипажът на кораба потвърди успешното приключване на операцията в Twitter.

Crew Dragon remains on track to autonomously dock with the @space_station at ~11:00 p.m. EST. Watch live → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/rZvbDH7pdt — SpaceX (@SpaceX) November 17, 2020

В момента се проверява херметичността на докинг станцията за възможни течове.

Докингът се извърши със закъснение от около шест минути. Това беше необходимо, за да може на разстояние 20 м от станцията, да се изчака изгрева и ясно да се види орбиталния комплекс.

За разлика от товарния космически кораб, който е скачен със захващане с манипулатор, контролиран от екипажа на станцията, пилотираната версия на "Crew Dragon" е проектирана да се прикачва към МКС в автоматичен режим.

Ако е необходимо, както в руския "Союз", е възможно ръчно скачване от командира на кораба.

Екипажът на мисията "Crew-1" включва астронавтите на НАСА Майкъл Хопкинс, Виктор Глоувър, Шанън Уокър и представителят на Японската аерокосмическа агенция Соичи Ногучи. От тях трима имат опит в космически полети - японският Ногучи е летял в космоса два пъти, американците Хопкинс и Уокър - по веднъж.

За астронавта Глоувър това е първи орбитален полет.

Екипажът на американския космически кораб на борда на МКС ще се присъедини към руснаците Сергей Рижиков (командир на МКС-64), Сергей Куд-Сверчков и американката Катлийн Рубинс, които са на станцията от 14 октомври 2020 г. като част от 64-ата основна експедиция.

Хопкинс, Глоувър, Уокър и Ногучи ще бъдат на МКС шест месеца. Те ще се върнат на Земята на борда на Dragon Crew, който е предвиден да се приземи край бреговете на Флорида.

Корабът, наречен "Resilience", беше изстрелян от ракетата "Фалкон 9" в понеделник от космодрума при нос Канаверал, Флорида. "SpaceX" приземи използвания първи етап на ракетата-носител на плаващата платформа "Of Course I Still Love You" в Атлантическия океан. Компанията подобрява технологията си за връщане на етапа, за да намали разходите за изстрелване на ракети.

Първият пилотиран полет на "Crew Dragon" е направен тази година от астронавтите Дъглас Хърли и Робърт Бенкен. Космическият кораб, изведен в орбита на 30 май, акостира в автоматичен режим към МКС на 31 май.

Хърли и Бенкен го кръстиха "Endeavour", след космическата совалка, на която и двамата астронавти направиха първите си полети.

Изстрелването на "Crew Dragon" бележи първия пилотиран полет от девет години насам от САЩ с американски космически кораб. НАСА ги прекрати през 2011 г. Оттогава астронавтите са пристигали на МКС от руските "Союз".