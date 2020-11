SpaceX изстреля в орбита четирима астронавти

Р акетата на "SpaceX" успешно излетя от космическия център "Кенеди" във Флорида с четирима астронавти на борда, пътуващи към Международната космическа станция.

Това е вторият пилотиран полет на "SpaceX" - частна компания, основана от предприемача Илон Мъск, която ще превози астронавтите на НАСА в космоса след девет години американска зависимост от руските ракети "Союз".

NASA @SpaceX Crew-1 astronauts successfully launched on Nov. 15 at 7:27pm ET. After they dock to the @Space_Station, the crew will conduct science and maintenance before returning to Earth in spring of 2021: https://t.co/jmjYOGWCYp pic.twitter.com/W4au3CtSoL