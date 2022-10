Мъск пое контрола на Twitter, смени шефовете

И лон Мъск е поел контрола над Twitter, твърдят международни медии, сред които CNBC и Washington Post, като се позовават на свои източници в компанията. Очаква се сделката да бъде обявена официално днес.

Преди това се появиха снимки и видео на Мъск, който влиза в централата на Twitter, носейки мивка. Това беше негова визуализация на американската поговорка "да хвърлиш всичко по желанието си, включително и мивката", която символизира полагане на възможно най-много усилия за реализирането на дадена цел. Той я комбинира и с игра на думи в английския език, в която думата за "мивка" съвпада и с "потапяне" или "осъзнаване на мисъл или факт", че нещо се случва.

Мъск е поел контрола над Twitter, като първо е освободил досегашния изпълнителен директор Параг Агравал, както и финансовия директор Нед Сегал. Отстранен е и директорът на правния отдел Виджая Гади. За сега не са известни имената на хората, които ще наследят постовете.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7