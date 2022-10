Мъск: По дяволите, ще продължим да плащаме

И лон Мъск обяви, че SpaceX ще продължи да предоставя сателитен интернет Starlink и да плаща за неговото използване на украинските военни. Той заяви това първо в Twitter, а после го потвърди и пред в. Financial Times с добавката, че това ще продължи колкото е необходимо.

През миналата седмица Мъск поиска американското правителство да се включи в разходите за Starlink за украинските военни. Тогава CNN съобщи, че в среща с представители на американския Департамент по отбрана, Мъск е заявил, че SpaceX трупа големи разходи, като само до края на тази година ще са 120 млн. долара и близо 400 млн. долара за следващите 12 месеца.

"Не сме в позиция да продължаваме да даряваме терминали на Украйна или да финансираме наличните за неопределен период от време", заяви компанията. Тя поиска да получи финансова помощ, за да може да продължи да предлага услугата.

Като аргумент за искането си, компанията посочи, че целият процес е много скъп. Първо, голяма част от терминалите биват унищожавани във войната и SpaceX редовно изпраща "хиляди терминали", за да ги замени. Второ, тези терминали използват много повече трафик от средностатистическия клиент на Starlink, което допълнително увеличава разходите. И трето, компанията трябва да инвестира по 20 млн. долара месечно допълнително, за да защити системата от хакерски атаки и опити за заглушаване.

CNN допълни, че е видяла писмо на SpaceX, в което пише, че в Украйна има около 20 000 терминала Starlink, като около 85% от тях са поне частично платени от няколко държави и външни източници. Мъск обаче твърди, че процентът е много по-малък.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free