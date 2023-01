Мисиите до Луната, които предстоят през 2023 г.

П рез 2023 г. Русия, Индия и Европейската космическа агенция планират да дадат начало на мисии до Луната, както и в по-далечния Космос, предаде Би Би Си, цитиран от БТА.

Това ще стане, след като миналата година бе даден старт на програмата “Артемис 1” (“Артемида 1”) на НАСА. В рамките ѝ бе осъществен безпилотен полет около Луната с космическата капсула "Орион" създадена да върне хора на повърхността на естествения спътник на Земята.

NASA’s Artemis I mission ushered in a new era of space exploration last month, with the launch of the first in a series of complex missions to enable human exploration of the moon and Mars. https://t.co/vq0FcHE4hd pic.twitter.com/o6taeimbn0 — FORTUNE (@FortuneMagazine) January 2, 2023

Индия планира да стартира мисията "Чандраян-3" през юни 2023 г., като тя включва спускаем модул и роувър за изследване на лунната повърхност. Страната за първи път достигна естествения спътник на Земята през 2008 г., когато реализира "Чандраян-1".

Русия подготвя началото на мисия "Луна 25" за юли 2023 г., като целта е да бъдат взети проби от южния полярен регион.

Американската компания "СпейсЕкс" на предприемача Илон Мъск се готви да изпрати японския милиардер Юсаку Маедзава и още осем души на пътуване около Луната в края на 2023 г. Това ще бъде първата мисия на космическия кораб "Старшип" (Starship), който има капацитет да транспортира до сто души.

НАСА планира да стартира следващата си мисия - "Артемис 2" ("Артемида 2"), до Луната през 2024 г. Предвижда се астронавти да се отправят към естествения спътник на Земята, но без да кацат на него. Целта на третата мисия от програмата, която е планирана за 2025 г. или 2026 г., е първата жена и първият цветнокож човек да кацнат на Луната.

The National Aeronautics and Space Administration's (#NASA) #Artemis missions aim to "land the first woman and the first person of colour on the moon," explore the lunar surface, and prepare for the Mars mission.



Click below.https://t.co/nY6gtEHk1N #Artemis1 #ArtemisLaunch — MapsofIndia.com (@MapsofIndia) January 2, 2023

Така за първи път хора ще стъпят на лунната повърхност след последната мисия "Аполо"” на НАСА, осъществена през 1972 г. От космическата агенция на САЩ казаха, че ще използват кораба "Старшип" на компанията "СпейсЕкс" за изпълнението на задачата.

Congratulations SpaceX Falcon team on 60 successful launches this year!! https://t.co/2MwHQuS8Ta — Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2022

Китай обяви планове с Русия за създаване на съвместна база на Луната до 2035 г., но все още не е изготвен график за това.

Целта на космическите сили като САЩ, Русия и Китай е да направят бази там, в които да живеят астронавти, обяснява д-р Джонатан Макдауъл, астроном в Центъра по астрофизика "Харвард-Смитсониън" в САЩ. "Луната ще използва като трамплин към места като Марс", допълва той. "Страхотно място е за тестване на технологии за далечния Космос".

Освен това е необходимо по-малко гориво за изстрелване на космически кораб от Луната, отколкото от Земята за пътуване в далечния Космос, казва д-р Лусинда Кинг, ръководител на космически проекти в Портсмутския университет. Тя добавя, че на Луната е открит източник на гориво.

"Известно е, че има вода на южния полюс на Луната", казва д-р Кинг. "Може да се раздели на водород и кислород, които да се използват за презареждане на кораби за пътувания до Марс и другаде".

“Това е една от причините да се бърза със завръщането на Луната – да претендираме за водата там”.

НАСА ще изстреля своя космически кораб "Сайки" (Psyche) през лятото на 2023 г., за да изследва астероид, за който се смята, че е остатък от планета, създадена в най-ранния период на Слънчевата система.

Two spacecraft launching in 2023, called JUICE and Psyche, will help us understand how worlds become habitable https://t.co/POAPWIeKWJ — New Scientist (@newscientist) January 1, 2023

Европейската космическа агенция (EКA) - организация, подкрепяна от 22 европейски държави, планира да изстреля своя апарат за изследване на ледените луни на Юпитер (Jupiter Icy Moon Explorer - JUICE) през април 2023 г. Той ще търси признаци на живот в лед, за който се смята, че се намира под повърхността на три от луните на Юпитер - Ганимед, Калисто и Европа.

В знак на протест срещу нахлуването на Русия в Украйна, EКA няма да разчита на руска ракета, за да изведе своя космически телескоп “Евклид” (Euclid) в орбита, а ще използва "Фалкон 9" на "СпейсЕкс".

Also this year, #Euclid sets sail for L2, where it will observe and help map the dark Universe 🌌 pic.twitter.com/hqSJfAwRWo — ESA Science (@esascience) January 1, 2023

ЕКА също така преустанови съвместната работа с Русия по мисията си “ЕкзоМарс” за изпращане на роувър до Червената планета, заради което тя се отлага до 2028 г.

Китай планира да изстреля телескопа "Сюнтян" в ниска околоземна орбита през декември 2023 г., за да картографира далечни звезди и черни дупки.

Страната вече изпрати свои апарати на Луната и Марс, а също така строи космическа научноизследователска станция, наречена "Тянгун", отбелязва Би Би Си.