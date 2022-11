НАСА изстреля най-мощната ракета до Луната

Н АСА изстреля най-мощната ракета, създавана някога, за пътуване до Луната, в грандиозен взрив от светлина и звук, който отбеляза началото на новата водеща програма на космическата агенция – "Артемис", пише БГНЕС.

Космическата ракета Space Launch System (SLS) излетя от известния център "Кенеди" във Флорида около 01:48 ч. (06:48 по Гринуич).

