Lego се отказа да произвежда играчки от рециклирани бутилки

К омпанията Lego се е отказала от плановете си да произвежда играчките си от рециклирани бутилки от газирани напитки, вместо пластмаса на основата на петрол, след като установи, че всъщност няма да намали емисиите на парникови газове. Компанията твърди, че все още е ангажирана с идеята да произвежда продукти от устойчиви материали в рамките на едно десетилетие.

Главният изпълнителен директор на Lego, Нилс Кристиансен, посочва пред Financial Times (FT), че емблематичният датски производител на играчки е „тествал стотици материали“, но те се борят да намерят „магически материал“, който да замени техните пластмасови кубчета, изработени от петрол.

През 2020 г. Lego пое ангажимент да направи всичките си кубчета от устойчиви материали до 2030 г. Изглежда обаче, че проектът е срещнал някои проблеми.

Повечето класически части на Lego в момента са направени от термопластичен полимер, който се извлича от петрол. Компанията смяташе, че може да премине към рециклиран полиетилен PET, друг вид полимер, който обикновено се среща в бутилки за напитки.

Lego is scrapping plans to make its toy bricks from recycled plastic bottles after determining that switching to the material would result in it producing higher carbon emissions.



