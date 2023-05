Учени изобретиха машина от Lego, която създава човешка кожа

Н абавянето на проби от човешка тъкан за биологични изследвания не винаги е лесно. Въпреки че те са етично получени чрез донорство на органи или от тъкан, която е отстранена по време на хирургична процедура, учените се сдобиват с тях все по-трудно.

Причината не е само в ограниченото количество проби от човешки тъкани. Има и ограничена наличност на специфичен размер и тип тъканни проби, необходими за многото проучвания, които се извършват всеки ден.

Ето защо учените са решили да се заемат с проблема, като изградят свой, 3D-биопринтер, способен да създава проби от човешка тъкан, използвайки една от най-популярните играчки в света.

Появата на 3D-биопринтерите предостави потенциално решение на трудността при намирането на тъканни проби. Тази технология включва зареждане на "биомастило", което съдържа живи клетки, в касетата, а тя се зарежда в биопринтера. Веднъж програмиран, биопринтерът отпечатва натовареното с клетки биомастило, за да формира 3D структури, които имат за цел да възпроизведат сложното образуване на биологична тъкан.

