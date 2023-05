Испански компании забраняват на служителите си да ползват ChatGPT

Г олемите испански компании започнаха да въвеждат забрани и ограничения за своите служители по отношение използването на чат-бота ChatGPT, съобщи вестник „Ел Мундо“.

По информация на изданието големите фирми бързат да разработят правила за използването на ChatGPT заради опасения за теч на информация и на появата на грешки. „Има голяма вероятност информацията, получена с помощта на този инструмент, да съдържа грешки или да бъде неточна“, цитира вестникът съобщението на една от компаниите, разпратено до нейните служители.

Spain opens an investigation into OpenAI's ChatGPT over a potential data breach https://t.co/0ENCKz6MiH pic.twitter.com/gWsVHVrVFv