Китай и САЩ са почти готови със сделката за TikTok

С лед месеци преговори, Съединените щати и Китай са почти готови с рамково споразумение, според което популярната социална мрежа TikTok ще бъде прехвърлена под контрола на американски консорциум от компании, съобщава Reuters. Сделката, която има за цел да разреши дългогодишни проблеми с националната сигурност, беше потвърдена от официални лица от двете страни и се очаква да бъде финализирана в телефонен разговор между президента Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин до края на тази седмица.

Споразумението идва точно преди крайния срок на 17 септември, който можеше да доведе до забрана на приложението в САЩ. Това е четвъртият път, когато крайният срок е удължен, а институциите вече са дали още 90 дни за финализиране на сложната транзакция. Консенсусът, постигнат по време на търговските преговори в Мадрид, се разглежда като значителен пробив, облекчаващ напрежението между двете най-големи икономики в света.

Въпреки че много специфични подробности остават тайна, общите условия на сделката станаха известни от източници, запознати с преговорите и официалните изявления. В основата на споразумението е прехвърлянето на американските активи на TikTok от китайската компания майка ByteDance към консорциум, ръководен от САЩ. Този ход е насочен към справяне с основния проблем със сигурността, че китайското правителство може да има достъп до данни от американски потребители.

Ключов елемент от сделката е структурата на собствеността. Съобщава се, че ByteDance вероятно ще запази 19,9% дял в новото американско дружество, малко под прага от 20%, установен от закон от 2024 г., който изисква продажбата на приложението. Останалите 80% ще бъдат собственост на група нови и съществуващи инвеститори, включително настоящите американски поддръжници на ByteDance и нови инвеститори, като Oracle се смята за водеща фигура в консорциума. Новото дружество ще има и борд, доминиран от американци, с един член, назначен от правителството на САЩ.

Друг критичен и силно спорен момент от сделката е съдбата на алгоритъма за препоръки на TikTok. Китайски представители посочиха, че споразумението включва лицензиране на правата върху интелектуалната собственост на алгоритъма, а не пълен трансфер на самата технология. Това би позволило на новата американска компания да продължи да използва алгоритъма, който се смята за „тайната съставка“ зад успеха на TikTok, като същевременно гарантира, че той остава под китайския експортен контрол.

Това споразумение има за цел да задоволи както изискванията за сигурност на САЩ, така и интереса на Китай за защита на неговата интелектуална собственост. Китай ясно заяви, че макар да разглежда споразумението като „печелившо за всички“, все пак ще преразглежда всеки трансфер на технологии и интелектуална собственост.

Очаква се сделката, която подлежи на одобрение от контролирания от републиканците Конгрес, да бъде финализирана в рамките на следващите 30 до 45 дни. Ако това се случи, тя ще сложи край на дългогодишна сага, която преплита технологии, национална сигурност и геополитика, и ще позволи на TikTok да продължи да работи за своите 170 милиона потребители в САЩ.

