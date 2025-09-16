Технологии

Ето за какво реално хората използват ChatGPT

OpenAI вдига завесата за най-популярните дейности с чатбота

16 септември 2025, 06:16
ChatGPT е най-популярният чатбот в света. Според данни на OpenAI се използва от около 782 млн. души. Чатботовете като него са все още нови инструменти, които предлагат необятен свят от възможности. Но за какво реално хората разчитат на тях?

Скорошно проучване на OpenAI, базирано на приблизително 1,5 милиона потребители и обхващащо разговори между тях и чатбота за периода  май 2024 г. до средата на 2025 г., дават представа за какво хората използват ChatGPT най-често, съобщава Ars technica. Данните показват, че много от митовете или страховете около използването на изкуствен интелект не съответстват на това, което хората всъщност правят. Вместо просто за бизнес употреба или технологични промени, ChatGPT е дълбоко вграден в ежедневните задачи, но не по начина, по който най-често се очаква.

Един от най-ясните изводи е, че по-голямата част от използването на ChatGPT не е свързано с работа. Към юни 2025 г. около 73% от разговорите са били за лични или практически насоки, а не за професионални задачи. Това включва неща като искане на рецепти, получаване на помощ с домашните, планиране на пътувания, съвети за здраве и фитнес или просто общи съвети „как да" се направи нещо. 

„Практическо ръководство“ е най-голямата единична категория на употреба: близо 28,3% от всички запитвания попадат в тази категория, обхващайки широк спектър от ежедневни съвети, вариращи от съвети за фитнес и готвене до помощ при учене. Тази категория подчертава ролята на ChatGPT като личен треньор и източник на персонализирани, приложими съвети. Потребителите не търсят само факти, а подробни инструкции и персонализирани планове за постигане на конкретни цели, независимо дали става въпрос за разбиране на сложна академична тема или планиране на проект. 

Търсенето на информация е втората най-популярна употреба, функционираща като директен заместител на традиционното търсене в интернет. Вместо да преглеждат множество резултати от търсенето, потребителите могат просто да зададат въпрос и да получат кратък, синтезиран отговор. Този случай на употреба подчертава нарастващото предпочитание към разговорните интерфейси, когато се търсят бързи факти, подробности за продукти или рецепти. 

Писането остава основна функция, но нейната природа се е променила. Въпреки че е най-често срещаният случай на употреба за задачи, свързани с работа, по-голямата част от заявките, свързани с писане, не са за генериране на ново съдържание от нулата. Вместо това, потребителите предимно искат от ChatGPT да редактира, критикува, обобщава и превежда съществуващ текст, който са предоставили. Това показва, че хората ценят способността на изкуствения интелект да усъвършенства и подобрява собствената си работа, а не просто да създава автоматизирани чернови.

Програмирането и техническите запитвания съставляват по-малка част от употребата на ChatGPT: приблизително 4,2% от чатовете са за код или задачи, свързани с технологии. Така че, макар това да е значително като абсолютно число, то далеч не е доминиращата употреба, както често се твърди, че ChatGPT вече заменя програмистите. И накрая, неща като емоционална подкрепа, съвети за връзки или психично благополучие се появяват в данните, макар и да представляват относително малка част от общата употреба – около 1,9% за по-изрично емоционалните или лични заявки - отново, въпреки че често се казва, че хората разчитат на бота за подобни съвети.

Сред другите популярни дейности са генериране на изображения, обработка/прецизиране на идеи, математически изчисления. Изненадващо, играта на роли (например влизането в емоционална връзка с бота) е едва 0,4% от всички дейности, отново доста малък дял на фона на множеството съобщения за цели общности на хора, които си споделят опит в тази сфера.

Проучването показва и големи промени в потребителите на ChatGPT. Разликата между половете е намаляла значително: докато ранните данни за потребителите показваха силен превес на мъжете, сега около 52% от потребителите са жени. По-младите потребители, особено тези на възраст 18-25 години, са сред най-активните, въпреки че са склонни да използват ChatGPT повече за лични и ежедневни задачи, отколкото за работа. 

Идва ред и на най-важния въпрос - полезен ли е реално ChatGPT на хората и върши ли това, което те очакват? Фактът, че търсенето на информация се увеличава, предполага, че хората се доверяват на ChatGPT отчасти като инструмент за знания, въпреки че е важно да се помни, че по отношение на точността и целостта на източниците, ChatGPT все още не е перфектен и допуска грешки. Но за бързи обобщения, разбиране на непознати теми или бързо получаване на насоки, изглежда, че мнозина вече го намират за полезен. 

Въпреки че все още не виждаме нито един доминиращ случай на употреба (извън общите съвети и редактирането на съобщения и имейли), разнообразието от различни употреби предполага, че ChatGPT не е нишов инструмент – той се вплита в тъканта на ежедневния дигитален живот. С развитието му изглежда, че най-богатите възможности ще бъдат в подобряването на тези много практични функции: по-добри обяснения, по-ясно писане, по-безопасна и по-точна информация. 

