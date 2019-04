К осмическата капсула за астронавти Crew Dragon на SpaceX е претърпяла "аномалия" по време на статични тестове на двигателя, съобщиха NASA и SpaceX. Те не казват какъв точно е проблемът, но в Twitter се появи видео, за което се твърди, че е от тестовете и показва, че капсулата се е взривила.

На видеото се вижда и че отделя и голямо количество оражнев пушек, какъвто е видян около тестовия център във Флорида. За сега SpaceX не е потвърдила или отрекла дали видеото е автентично.

Целта на теста е била да се извърши наземна симулация на ситуация, в която мисия трябва да се прекрати и всички 8 двигателя на капсулата да се активират по спешност, за да може тя да бъде изстреляна надалеч от основото тяло на ракетата в случай на проблем. Предварителните тестове са били успешни, но при последния тест се е проявила "аномалия", която е довела до проблем.

Според източници на онлайн изданието Ars technica, видеото е реално и съвпада с други описания на случилото се. Това означава, че аномалията е довела до взривяването на капсулата.

За сега SpaceX и NASA не дават подробности. Те посочват единствно, че няма пострадали при теста. Администраторът на НАСА Джим Брайденстийн съобщава още, че се анализират данните. "Именно затова правим тестове. Ще се научим от случлото се и ще направим нужните промени, за да продължим безопасно напред", казва той.

Dragon's static fire anomaly was big enough to show up on radar! 🚀💥📡☁️#SpaceX #CrewDragon #FLwx #LowCC (Non-meteorological radar signature) pic.twitter.com/WpebHEo6Az