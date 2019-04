Н ай-мощната ракета, която се използва в момента, извърши първия си търговски полет.

„Фалкон Хеви” на компанията „Спейс Екс” излетя от същата площадка на космодрума Кейп Канаверал, от която започваха в миналото мисиите „Аполо” на НАСА.

На борда на високата колкото 23-етажна сграда ракета беше сателитът „Арабсат” 6А, собственост на Саудитска Арабия, който ще предава телевизионен и телефонен сигнал, както и интернет в Близкия Изток, Африка и Европа.

И трите основни компонента на „Факон Хеви” се завърнаха успешно на Земята. Около 3 минути след отделянето от повърхността, първите две ракети носители се разкачиха и кацнаха обратно. Последната изведе сателита в космоса и около 10 минути след първите две също кацна по план.

За компанията „Спейс Екс” на милиардера Илон Мъск беше много важно голямата ракета да се представи успешно заради конкуренцията със съвместното предприятие между гигантите „Боинг” и „Локхийд”, както и с „Блу Ориджин” – фирмата за космически полети на най-богатия човек в света Джеф Безос. Цената, която предлага Мъск, е средно с 300 млн. долара по-ниска от тази на „Локхийд”.

$300M cost diff between SpaceX and Boeing/Lockheed exceeds avg value of satellite, so flying with SpaceX means satellite is basically free https://t.co/CaOulCf7ot