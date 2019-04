Д жеф Безос и Илон Мъск се отличават със своите дръзки идеи и големи, амбициозни планове за бъдещето. И ако дълго време двамата се развиваха в своите отделни пътища, те все повече се доближават и съвсем скоро ще се пресекат. А това може да породи битка между милиардери с космически мащаби.

Преди няколко дни Amazon потвърди, че има нов амбициозен проект - да изстреля над 3000 сателита в ниска орбита около Земята и чрез тях да предлага интернет достъп до 95% от световното население. Project Kuiper все още е в ранна фаза на своето развитие, но самият факт, че Amazon потвърди неговото съществуване показва колко сериозни са намеренията на компанията. Тя традиционно не коментира продукти, услуги и проекти, които не са готови.

Ако всичко това звучи познато, не е случайно. SpaceX има много сходен проект. Той се казва Starlink и е доста по-напред от Project Kuiper, като компанията вече изведе първите сателити в орбита.

С тях извършва тестове и ако всичко е наред, по-късно тази година може да започне и постепенното изграждане на своето "съзвездие" от сателити за интернет достъп. Компанията OneWeb също е в процес на изграждане на своя сателитна мрежа. Първите шест бяха изстреляни през февруари т.г.

И докато OneWeb не е нова инициатива, то Project Kuiper е. В типичния си стил Илон Мъск не пропусна да "захапе" конкуренцията в социалните мрежи. Той цитира една от публикациите по темата в Twitter и я адресира към Безос с посланието "имитатор". За да не е толкова директно, използва и емотиконка на котка, за да образува думата copycat, която значи именно имитатор.

Now Amazon plans to launch a massive constellation of more than 3,000 internet satellites https://t.co/PIbvYqcoqW