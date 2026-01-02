„Ако имаше това дупе, и ти щеше да си гола!“: Дженифър Лопес отговори на критиките за възрастта си

Д женифър Лопес очевидно няма намерение да губи време с хейтъри.

По време на откриващата вечер на новото си шоу в Sin City – Up All Night Live in Las Vegas – 56-годишната поп икона открито отвърна на критиките, насочени към нейния емблематичен секси стил.

Jennifer Lopez claps back at claims that she’s ‘always naked’ and doesn’t ‘dress her age’ https://t.co/JoTdQMUSbs pic.twitter.com/j7mZ5rYKXB — New York Post (@nypost) December 31, 2025

„Смея се на някои от нещата, които хората казват онлайн“, каза Джей Ло пред публиката по време на разпродаденото си шоу в The Colosseum в Caesars Palace във вторник вечерта. Певицата се появи на сцената, облечена в зелена визия на Celia Kritharioti, украсена с блестящи ресни. „Защо винаги е облечена така? Защо не се облича според възрастта си? Защо винаги е гола?“

С уверено кимване Лопес се пошегува: „Ако имаше това дупе, и ти щеше да си гола!“

Jennifer Lopez claps back at claims she should ‘dress her age’ at 56: ‘If you had this booty, you’d be naked too!’ https://t.co/T3cx9oyTPb pic.twitter.com/mC9x5A5Xv0 — Page Six (@PageSix) January 1, 2026

Вярна на стила си, изпълнителката на „Let's Get Loud“ впечатли публиката с поредица от блестящи и оскъдни сценични костюми по време на първото си шоу във Вегас.

Сред открояващите се визии бяха прилепнала, искрящо розова рокля със съответстващи оперни ръкавици от The Blonds, както и прозрачен, вдъхновен от паяжина, дантелен гащеризон с наметало, изработени по поръчка от Victoria's Secret.

Освен със сценичните си костюми, Джей Ло е също толкова известна и с дръзките си появи на червения килим. Кой би могъл да забрави емблематичната зелена рокля Versace с дълбоко деколте, която тя носеше на наградите „Грами“ през 2000 г. – визия, станала толкова популярна, че доведе до създаването на търсенето на изображения в Google? Или, по-скоро, сребърната рокля на Tamara Ralph с отворени страни, която тя избра за премиерата на „Unstoppable“ на Международния филмов фестивал в Торонто през 2024 г.?

„Една рокля може да промени траекторията на начина, по който хората се обличат през следващите 10 години“, каза Лопес във видеоклип в YouTube от 2019 г., размишлявайки върху онзи моден момент, към който тя продължава да се връща и до днес.

„Модата може да има невероятно влияние и тези модни изявления могат да утвърдят личност, момент, стил, движение – всички тези неща.“