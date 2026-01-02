Любопитно

Дженифър Лопес отвърна остро на критиките за секси визиите си на 56 години по време на шоу във Вегас, заявявайки с чувство за хумор, че ако другите имаха нейното тяло, също нямаше да се „обличат според възрастта си“

2 януари 2026, 10:59
„Ако имаше това дупе, и ти щеше да си гола!": Дженифър Лопес отговори на критиките за възрастта си
Източник: Getty Images

Д женифър Лопес очевидно няма намерение да губи време с хейтъри.

По време на откриващата вечер на новото си шоу в Sin City – Up All Night Live in Las Vegas – 56-годишната поп икона открито отвърна на критиките, насочени към нейния емблематичен секси стил.

„Смея се на някои от нещата, които хората казват онлайн“, каза Джей Ло пред публиката по време на разпродаденото си шоу в The Colosseum в Caesars Palace във вторник вечерта. Певицата се появи на сцената, облечена в зелена визия на Celia Kritharioti, украсена с блестящи ресни. „Защо винаги е облечена така? Защо не се облича според възрастта си? Защо винаги е гола?“

С уверено кимване Лопес се пошегува: „Ако имаше това дупе, и ти щеше да си гола!“

Вярна на стила си, изпълнителката на „Let's Get Loud“ впечатли публиката с поредица от блестящи и оскъдни сценични костюми по време на първото си шоу във Вегас.

Сред открояващите се визии бяха прилепнала, искрящо розова рокля със съответстващи оперни ръкавици от The Blonds, както и прозрачен, вдъхновен от паяжина, дантелен гащеризон с наметало, изработени по поръчка от Victoria's Secret.

Освен със сценичните си костюми, Джей Ло е също толкова известна и с дръзките си появи на червения килим. Кой би могъл да забрави емблематичната зелена рокля Versace с дълбоко деколте, която тя носеше на наградите „Грами“ през 2000 г. – визия, станала толкова популярна, че доведе до създаването на търсенето на изображения в Google? Или, по-скоро, сребърната рокля на Tamara Ralph с отворени страни, която тя избра за премиерата на „Unstoppable“ на Международния филмов фестивал в Торонто през 2024 г.?

„Една рокля може да промени траекторията на начина, по който хората се обличат през следващите 10 години“, каза Лопес във видеоклип в YouTube от 2019 г., размишлявайки върху онзи моден момент, към който тя продължава да се връща и до днес.

„Модата може да има невероятно влияние и тези модни изявления могат да утвърдят личност, момент, стил, движение – всички тези неща.“

Източник: pagesix.com    
Дженифър Лопес Мода Критика Стил Облекло Вегас Шоу Сценични костюми Червен килим Възраст
