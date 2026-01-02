България

"Не ми се меси в работата": Мъж остана без книжка два пъти след фалшиво положителен тест за наркотици

Първият случай е от края на ноември 2024 година

2 януари 2026, 09:24
М ъж остана без работа заради фалшиво положителни тестове за наркотици. Първият случай е от края на ноември 2024 година. Полицаи спират Давид Даков за проверка. Тогава алкохолната проба му е отрицателна, но тестът за наркотици отчита амфетамин, съобщава NOVA.

Давид отрича да е употребявал и отказва да подпише документите. Откаран е в болница, където дава кръв и урина, а след това е задържан за 24 часа.

Резултатите от лабораторните проби излизат чак след осем месеца и са напълно отрицателни. През това време мъжът остава без работа, тъй като е без книжка.

След като си връща свидетелството за управление и си купува автомобил, на 24 август Давид отново е спрян за проверка – този път в Ботевград. И този полеви тест отчита положителен резултат за наркотици.

 „Обясних какво ми се е случило предния път. Взеха ми проба, пипаха теста с ръце от всички страни. Когато попитах така ли се прави, униформеният ми каза „Не ми се меси в работата”. Не можах да повярвам и отново отидохме в болницата да давам кръв и урина", разказа мъжът в ефира на „Здравей, България”.

И този път лабораторните резултати са отрицателни, но въпреки по-бързото им излизане – след около 15 дни – последиците остават. Заради повторния случай Давид решава да потърси правата си и завежда дело.

