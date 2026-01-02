България

Слънчево и ветровито в петък, после рязко застудяване

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

2 януари 2026, 07:00
Слънчево и ветровито в петък, после рязко застудяване
Източник: iStock/Guliver Images

П рез нощта ще е предимно ясно, а в петък (2 януари) – предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места в Западна България слабо ще превали. Ще духа умерен, временно силен вятър от югозапад.

Минималните температури ще са предимно между -5 и 0 градуса, малко по-ниски в котловините на Югозападна България. Максималните температури ще са между 5 и 10 градуса. В София минималната температура ще е около -3 градуса, максималната – около 5 градуса. Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца.

В планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на отделни места в Западна Стара планина, Рила и Пирин ще превали слабо. Ще духа силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра – около -4 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7-9 градуса. Температурата на морската вода е 9-11 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 4 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 7 мин. Луната в София залязва в 7 ч. и 14 мин. и изгрява в 15 ч. и 42 мин. Фаза на Луната: един ден преди пълнолуние.

През следващите дни вятърът в източната половина от страната ще е от юг-югозапад, умерен и силен. Температурите там ще са доста високи; минималните ще са над нулата, а максималните ще достигат на места 15-16 градуса.

Облачността ще е по-често значителна, но вероятността за валежи е малка. В северозападните райони още в събота, а в неделя и в по-голямата част от Северна България, с обръщане на вятъра от северозапад бързо ще застудее. На места ще превали слабо, отначало предимно дъжд, но ще преминава в сняг. Възможни са и поледици. Температурите ще станат близки до нулата.

Източник: НИМХ    
времето петък температури вятър София планини Черноморие валежи облачност следващи дни
Последвайте ни
Проблеми с еврото: Таксиметрови апарати в София „надуват“ километри и цени

Проблеми с еврото: Таксиметрови апарати в София „надуват“ километри и цени

Трагедия в Холивуд: Дъщерята на Томи Лий Джоунс е открита мъртва в хотел

Трагедия в Холивуд: Дъщерята на Томи Лий Джоунс е открита мъртва в хотел

Данъчни декларации след приемане на еврото – какво трябва да знаем

Данъчни декларации след приемане на еврото – какво трябва да знаем

Празник е! Имен ден имат хората с тези чудни имена

Празник е! Имен ден имат хората с тези чудни имена

Отменят пенсии заради фалшив стаж

Отменят пенсии заради фалшив стаж

pariteni.bg
Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 7 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 7 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 7 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 7 дни

Виц на деня

- Между скандал с жена или с тигър, какво бихте избрали? – Сибирски или бенгалски?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

България Преди 1 час

Еврозоната и кредитите тласкат нагоре цените

Мъж уби брат си и удари племенника си с брадва в Тетевенско

Мъж уби брат си и удари племенника си с брадва в Тетевенско

България Преди 9 часа

Племенникът на задържания е настанен в болница за лечение

Русия с нов ход да докаже атаката срещу Путин, предаде данни на САЩ

Русия с нов ход да докаже атаката срещу Путин, предаде данни на САЩ

Свят Преди 11 часа

Кристалина Георгиева: Смелост, реформи и вяра в европейските ценности

Кристалина Георгиева: Смелост, реформи и вяра в европейските ценности

България Преди 11 часа

Георгиева: Сега България не само ще пожъне икономически ползи, но и ще спомогне за формирането на бъдещето на Европа

Тежка катастрофа край Луковит, загина младеж

Тежка катастрофа край Луковит, загина младеж

България Преди 13 часа

След удара автомобилът се преобърнал по таван в канавка

Простреляха бебе в главата в РС Македония на Нова година

Простреляха бебе в главата в РС Македония на Нова година

Свят Преди 13 часа

Турски гражданин е убит, а друг човек е бил ранен в Скопие

Изчезнал в Антарктида робот се появи с тревожни данни

Изчезнал в Антарктида робот се появи с тревожни данни

Свят Преди 13 часа

Автономен океански робот, който изчезна под леда за девет месеца, се завърна с уникални данни

Токът за бизнеса утре поскъпва с близо 30 на сто

Токът за бизнеса утре поскъпва с близо 30 на сто

България Преди 14 часа

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 90 562,10 мегаватчаса електроенергия

Транспортираха тежко пострадал човек от Гела към "Пирогов" с хеликоптер

Транспортираха тежко пострадал човек от Гела към "Пирогов" с хеликоптер

България Преди 15 часа

Касае се за млад мъж с тежка травма в областта на гърба и долните крайници

Какво се промени с еврото в магазините от днес

Какво се промени с еврото в магазините от днес

България Преди 16 часа

От началото на февруари еврото става единственото законно платежно средство в България

Постоянен арест на задържаните за обира на магазин в Красно село

Постоянен арест на задържаните за обира на магазин в Красно село

България Преди 16 часа

Синът е излежал 15-годишна присъда за убийство

Снимката е илюстративна

Русия обвини Украйна за кървав удар, Медведев иска възмездие

Свят Преди 16 часа

Ударът „е засилил“ решимостта на Русия бързо да постигне целите си в Украйна

На Нова година - Русия удари жестоко Одеса

На Нова година - Русия удари жестоко Одеса

Свят Преди 17 часа

Кулеба: За щастие пострадали няма

Вълна от грип и вируси в България - МЗ с ценни препоръки за безопасност

Вълна от грип и вируси в България - МЗ с ценни препоръки за безопасност

България Преди 18 часа

Грипът и острите респираторни заболявания се предават лесно, като особено уязвими са бременните жени, възрастните хора, малките деца, лицата с хронични заболявания и с отслабена имунна система

Доналд и Мелания Тръмп

Мелания прикова погледите с бляскава рокля, Тръмп си пожела мир

Свят Преди 18 часа

С деца на море през зимата - какво трябва да знаем

С деца на море през зимата - какво трябва да знаем

Любопитно Преди 19 часа

Много семейства се отправят към по-топъл климат за новогодишните празници

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 2 януари, петък

Edna.bg

Здравен хороскоп 2026 на Edna.bg: Какво очаква всяка зодия през Новата година

Edna.bg

Виктория Томова стартира годината със загуба в Бризбейн

Gong.bg

Саутхемптън привлича вратар от Байерн

Gong.bg

Измама с платформа за разплащане: Фалшива поддръжка източва пари от потребители

Nova.bg

Дефицит на стартови пакети с евро: Ще затворят ли дребните търговци през януари

Nova.bg