Слънчево и ветровито в петък, после рязко застудяване

П рез нощта ще е предимно ясно, а в петък (2 януари) – предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места в Западна България слабо ще превали. Ще духа умерен, временно силен вятър от югозапад.

Минималните температури ще са предимно между -5 и 0 градуса, малко по-ниски в котловините на Югозападна България. Максималните температури ще са между 5 и 10 градуса. В София минималната температура ще е около -3 градуса, максималната – около 5 градуса. Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца.

В планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на отделни места в Западна Стара планина, Рила и Пирин ще превали слабо. Ще духа силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра – около -4 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7-9 градуса. Температурата на морската вода е 9-11 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 4 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 7 мин. Луната в София залязва в 7 ч. и 14 мин. и изгрява в 15 ч. и 42 мин. Фаза на Луната: един ден преди пълнолуние.

През следващите дни вятърът в източната половина от страната ще е от юг-югозапад, умерен и силен. Температурите там ще са доста високи; минималните ще са над нулата, а максималните ще достигат на места 15-16 градуса.

Облачността ще е по-често значителна, но вероятността за валежи е малка. В северозападните райони още в събота, а в неделя и в по-голямата част от Северна България, с обръщане на вятъра от северозапад бързо ще застудее. На места ще превали слабо, отначало предимно дъжд, но ще преминава в сняг. Възможни са и поледици. Температурите ще станат близки до нулата.