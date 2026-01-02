България

Данъчни декларации след приемане на еврото – какво трябва да знаем

С въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в евро

2 януари 2026, 08:09
Източник: iStock/GettyImages

С въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в евро. Изключение от това правило ще се прави в периода на двойното обращение на лева и еврото, т.е. един месец от датата на въвеждане на еврото (януари).

Какво означава това за данъчните декларации? 

Сумите в данъчните декларации ще се посочват във валутата, която е била официална парична единица в края на данъчния период, за който се подава данъчната декларация. Когато данъчният период, за който се подава декларацията, приключва в периода на двойно обращение на лева и евро, паричните стойности в данъчната декларация следва да се посочват в евро.

Паричните стойности в данъчните декларации и декларациите за задължителни осигурителни вноски, в декларациите по Закона за хaзарта и в актовете и документите, издавани по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които се подават за изтекъл данъчен /осигурителен период, се посочват в паричната единица, която е била официална парична единица на Република България в края на данъчния/осигурителния период, за който се подава декларацията или документът.

Когато периодът, за който се подава декларацията или документът, приключва в/включва периода на двойно обращение на лева и евро, паричните стойности в данъчната/осигурителната декларация или в документа се посочват в евро.

Паричните стойности в данъчните декларации, които се подават за бъдещ данъчен период, се посочват в паричната единица, която е официална парична единица на Република България в момента на тяхното подаване.

Източник: Агенция "Фокус"    
въвеждане на еврото 1 януари 2026 г. данъци такси и плащания двойно обращение данъчни декларации суми в евро осигурителни вноски закон за хaзарта данъчно осигурителен процесуален кодекс официална парична единица
Данъчни декларации след приемане на еврото – какво трябва да знаем

