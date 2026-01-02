България

Гърция блокира границите: Шофьорите да се подготвят за закъснения

На границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален

2 януари 2026, 09:40
Гърция блокира границите: Шофьорите да се подготвят за закъснения
ГКПП „Илинден - Ексохи“   
Източник: БТА

П оради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция.

Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. Информацията е към 06:00 ч. тази сутрин.

На границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Нормално е и движението на граничните преходи с Румъния. 

Протестиращите гръцки фермери ще проведат национална среща в неделя (4 януари), за да определят следващите си действия.

По темата

Източник: БТА/Валерия Димитрова    
стачки на фермери гръцки фермери гранични блокади затруднено преминаване граница с Гърция автомобилен трафик Гранична полиция протести ГКПП среща на фермери
