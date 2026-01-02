България

Празник е! Имен ден имат хората с тези чудни имена

Православната църква почита свети папа Силвестър и преподобния Серафим Саровски

2 януари 2026, 07:19
Празник е! Имен ден имат хората с тези чудни имена
Източник: iStock/GettyImages

Д нес православната църква чества паметта на свети папа Силвестър и на преподобния Серафим Саровски.

Свети Силвестър е роден в Рим и живял през трети-четвърти век. Станал християнин от ранна възраст, докато още продължавали гоненията срещу християнството и сам той бил преследван, но оцелял. 

На 30 години Силвестър бил ръкоположен за дякон от папа Милтиад, а след неговата смърт го избрали за римски епископ и станал тридесет и пети папа. По негово време (314-335 г.) били проведени най-важните реформи на император Константин Велики за прекратяване на гоненията и за спокойствието на Църквата. 

Чрез свои пратеници свети Силвестър подписал решенията на Първия вселенски събор в Никея през 325 г. Преименувал неделния ден от „ден на слънцето“ на „ден Господен“, понеже в неделния ден Господ Иисус Христос възкръснал от мъртвите. С думи и дела светителят наставлявал своите духовни чеда. След много и плодоносни трудове, с които привлякъл в Христовата вяра мнозина езичници и юдеи, свети Силвестър починал в мир на 31 декември 335 г. 

Свети Серафим е роден в град Курск, Русия, през 1759 г. На 10-годишна възраст започнал усърдно да изучава Свещеното писание, но заболял тежко. В критичен момент от болестта той видял в съня си Света Богородица, която обещала да го излекува. Това наистина се случило чрез чудотворната Курска икона на Божията майка и здравето му се подобрило, постепенно се възстановило напълно.

Когато станал пълнолетен, се замонашил в манастира в Саров. Подвизавал се усърдно в молитва и пост както в обителта, така и в килия в гората, където прекарал много години. Завърнал се в манастира Саров, преподобният Серафим се посветил да служи на ближните си с молитви и съвети. Посрещал всички с обръщението „Радост моя!“ и с поздрава „Христос воскресе!“. С молитвите си изцелявал болни, а съветите му били спасителни за мнозина. Упокоил се в мир на 2 януари 1833 г.

Традиции, обичаи и забрани на 2 януари

Има 3 забрани, които трябва да се спазват на този ден – според народните вярвания спазването им ще донесе късмет през новата година.

  • Домакинските задължения не са позволени.
  • Не изхвърляйте боклука от дома си сутрин – това води до загуби и лош късмет.
  • На този ден е забранено да се карате, също така не трябва да псувате или да клюкарствате.

Нашите предци са имали много интересни знаци за този ден: ако денят е мразовит ден и петлите са започнали да пеят рано, на сутринта ще има размразяване; ако вечерта на небето се появят облаци, очаквайте промяна във времето; ако през нощта луната е ярка – следващият ден ще бъде ветровит и студен.

На този ден са използвали лук за гадаене. Жените са го поръсвали със сол и са го оставяли за една нощ. На сутринта са преброявали колко кръгчета лук са мокри – толкова месеци от годината ще са дъждовни.

Според легенда на 2-ри януари е било можело да се предпазят пилетата от болести. За целта в кокошкарника е бил поставян камък-амулет с дупка в средата – така нареченият „пилешки бог“. Също така помещенията с домашни птици са били прекаждани с билки, почиствани и след това ремонтирани.

Друг начин за прогонване на болести, щети и зли духове от домакинството е да измиете прага на дома си рано сутрин с вода.

Кой празнува имен ден

Имен ден празнуват всички с имената: Силвия, Силва, Силвана, Силвестър, Гopан и Гopица, Серафим.

Източник: БТА/проф. Иван Желев, Агенция "Фокус"    
Православна църква свети Силвестър преподобен Серафим Саровски имен ден 2 януари традиции народни обичаи забрани гадаене Константин Велики
Празник е! Имен ден имат хората с тези чудни имена

