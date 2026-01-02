След имотна измама в София: Жена с психично заболяване успя да върне жилището си

"Не ми се меси в работата": Мъж остана без книжка два пъти след фалшиво положителен тест за наркотици

О ще един случай с положителна развръзка, разказан от Вероника Димитрова в рубриката “По следите”. Жена с психично заболяване си върна единия от апартаментите, който беше присвоен от мъж, който се правил на влюбен в нея. Разследването също е към своя край, съобщава NOVA.

Жена с шизофрения загуби апартаменти в София: измама за 144 000 лв.

64-годишната Любомила от София страда от параноидна шизофрения. От няколко месеца се лекува в Държавната психиатрична болница. Наследява два апартамента от починалите си родители. Един в центъра на София, на улица "Уилям Гладстон" и друг в квартал "Младост". След като майка ѝ умира, жената спира да приема лекарства и здравословното ѝ състояние се влошава, разказват съседите ѝ от блока в "Младост", където е живеела.

В 3 часа през нощта, примерно, започва да пее, да марширува или да си говори сама. Излиза на улицата, започва да крещи. Апартаментът ѝ е порутен.

Жена с психично заболяване остана без двете си жилища, има съмнения за имотна измама

Въпреки влошеното ѝ психично състояние и условията, при които е живеела, през 2017 година мъж на име Милен Кирилов твърди, че се влюбва в Любомила, влиза в интимна връзка с нея и заживяват заедно в жилището ѝ в "Младост". Воден от чувствата си към нея и желанието двамата да заживеят в добри условия, той решил да ѝ даде на заем от 98 000 лева за ремонт на жилището ѝ в "Младост". Жената се задължила да ги върне след половин година, срещу запис на заповед.

По документи, това се е случило през април 2017 година. Единствените доходи жената е получавала от социални помощи, тъй като е с параноидна шизофрения. Според Кирилов тя е знаела какво подписва и, логично, не е могла да върне парите, които е подписала, че дължи.

От Софийската районна прокуратура обясниха, че Милен Кирилов има криминални регистрации в България и в чужбина за мошеничество във Франция. В хода на разследването ще се провери дали е разполагал със сумата от 98 000 лева, която твърди, че е дал на болната жена, за да ремонтира жилището си.

Освен за 98 000 лева, Любомила е подписала и втори запис на заповед за сумата от 46 000 лева, за които не става ясно за какво се твърди, че са дадени на болната жена. След като не изплаща сумите от 98 000 и 46 000 лева, за които е гарантирала, че ще върне, като е подписала два записа на заповеди, са образувани производства и са издадени два изпълнителни листа.

Така, в края на ноември 2018 година, апартаментът ѝ на улица "Гладстон", София е продаден на търг за публична продан. А този в "Младост", където е живеела, е бил възбранен. За това, че едното жилище на Любомила е било взето, а другото на път да бъде отнето, разбира случайно племеницата ѝ Жаклин Даниилова, която не поддържала връзка с леля си.

След излъчването на първата част на разследването ни, частният съдебен изпълнител е въздигнал възбраната на апартамента в "Младост", където Любомила е живеела и е бил нейно единствено жилище. Причината е, че се води установено вече престъпление.

Племенницата на болната жена е станала неин настойник. Любомила е настанена за лечение в Държавна психиатрия, където състоянието ѝ се е подобрило. Милен Кирилов, който твърди, че е дал 98 000 лева на майстор, за да ремонтира жилището на Любомила, отново няма възможност да се срещне с екипа ни.

От Софийската районна прокуратура обясниха, че разследването по случая е на финалната права. Жаклин Даниилова обмисля да заведе дело и за апартамента на "Гладстон", въпреки че няколко пъти е бил препродаден.