България

След имотна измама в София: Жена с психично заболяване успя да върне жилището си

64-годишната Любомила от София си върна единия от апартаментите, който беше присвоен от мъж, правил се на влюбен в нея

2 януари 2026, 09:37

"Не ми се меси в работата": Мъж остана без книжка два пъти след фалшиво положителен тест за наркотици
Проблеми с еврото: Таксиметрови апарати в София „надуват“ километри и цени

Проблеми с еврото: Таксиметрови апарати в София „надуват“ километри и цени
Постоянен арест на задържаните за обира на магазин в Красно село

Постоянен арест на задържаните за обира на магазин в Красно село
Под звуците на заря: Кое ще е първото бебе за 2026 г.

Под звуците на заря: Кое ще е първото бебе за 2026 г.
Политическите лидери с новогодишни послания: 2026 г. като година на еврото и избора

Политическите лидери с новогодишни послания: 2026 г. като година на еврото и избора
Слънце и бавно затопляне в първия ден на Новата година

Слънце и бавно затопляне в първия ден на Новата година
Как посрещат Нова година в големите градове в България

Как посрещат Нова година в големите градове в България
Преход към евро: Как да се ориентираме в новите правила за цени и плащания?

Преход към евро: Как да се ориентираме в новите правила за цени и плащания?

О ще един случай с положителна развръзка, разказан от Вероника Димитрова в рубриката “По следите”. Жена с психично заболяване си върна единия от апартаментите, който беше присвоен от мъж, който се правил на влюбен в нея. Разследването също е към своя край, съобщава NOVA.

Жена с шизофрения загуби апартаменти в София: измама за 144 000 лв.

64-годишната Любомила от София страда от параноидна шизофрения. От няколко месеца се лекува в Държавната психиатрична болница. Наследява два апартамента от починалите си родители. Един в центъра на София, на улица "Уилям Гладстон" и друг в квартал "Младост". След като майка ѝ умира, жената спира да приема лекарства и здравословното ѝ състояние се влошава, разказват съседите ѝ от блока в "Младост", където е живеела.

В 3 часа през нощта, примерно, започва да пее, да марширува или да си говори сама. Излиза на улицата, започва да крещи. Апартаментът ѝ е порутен.

Жена с психично заболяване остана без двете си жилища, има съмнения за имотна измама

Въпреки влошеното ѝ психично състояние и условията, при които е живеела, през 2017 година мъж на име Милен Кирилов твърди, че се влюбва в Любомила, влиза в интимна връзка с нея и заживяват заедно в жилището ѝ в "Младост". Воден от чувствата си към нея и желанието двамата да заживеят в добри условия, той решил да ѝ даде на заем от 98 000 лева за ремонт на жилището ѝ в "Младост". Жената се задължила да ги върне след половин година, срещу запис на заповед.

По документи, това се е случило през април 2017 година. Единствените доходи жената е получавала от социални помощи, тъй като е с параноидна шизофрения. Според Кирилов тя е знаела какво подписва и, логично, не е могла да върне парите, които е подписала, че дължи.

От Софийската районна прокуратура обясниха, че Милен Кирилов има криминални регистрации в България и в чужбина за мошеничество във Франция. В хода на разследването ще се провери дали е разполагал със сумата от 98 000 лева, която твърди, че е дал на болната жена, за да ремонтира жилището си.

Освен за 98 000 лева, Любомила е подписала и втори запис на заповед за сумата от 46 000 лева, за които не става ясно за какво се твърди, че са дадени на болната жена. След като не изплаща сумите от 98 000 и 46 000 лева, за които е гарантирала, че ще върне, като е подписала два записа на заповеди, са образувани производства и са издадени два изпълнителни листа.

Така, в края на ноември 2018 година, апартаментът ѝ на улица "Гладстон", София е продаден на търг за публична продан. А този в "Младост", където е живеела, е бил възбранен. За това, че едното жилище на Любомила е било взето, а другото на път да бъде отнето, разбира случайно племеницата ѝ Жаклин Даниилова, която не поддържала връзка с леля си.

След излъчването на първата част на разследването ни, частният съдебен изпълнител е въздигнал възбраната на апартамента в "Младост", където Любомила е живеела и е бил нейно единствено жилище. Причината е, че се води установено вече престъпление.

Племенницата на болната жена е станала неин настойник. Любомила е настанена за лечение в Държавна психиатрия, където състоянието ѝ се е подобрило. Милен Кирилов, който твърди, че е дал 98 000 лева на майстор, за да ремонтира жилището на Любомила, отново няма възможност да се срещне с екипа ни.

От Софийската районна прокуратура обясниха, че разследването по случая е на финалната права. Жаклин Даниилова обмисля да заведе дело и за апартамента на "Гладстон", въпреки че няколко пъти е бил препродаден.

Психично заболяване Имотна измама София Шизофрения Милен Кирилов Имоти Настойничество Разследване Запис на заповед Върнат апартамент
Последвайте ни
„Като трагедията в Индиго“: Българин разказва за пожара с 40 жертви в Швейцария

„Като трагедията в Индиго“: Българин разказва за пожара с 40 жертви в Швейцария

Трагедия в Холивуд: Дъщерята на Томи Лий Джоунс е открита мъртва в хотел

Трагедия в Холивуд: Дъщерята на Томи Лий Джоунс е открита мъртва в хотел

„Не стреляйте по народа“: Бивш пилот отправи силно послание към иранската армия

„Не стреляйте по народа“: Бивш пилот отправи силно послание към иранската армия

Меган и Хари с красноречиво послание за кариерите на Арчи и Лилибет

Меган и Хари с красноречиво послание за кариерите на Арчи и Лилибет

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Ще поскъпнат ли новите автомобили през 2026 г.

Ще поскъпнат ли новите автомобили през 2026 г.

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 7 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 7 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 7 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 7 дни

Виц на деня

- Между скандал с жена или с тигър, какво бихте избрали? – Сибирски или бенгалски?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Николас Мадуро избегна коментар за атаката от САЩ, но предлага диалог

Николас Мадуро избегна коментар за атаката от САЩ, но предлага диалог

Свят Преди 18 минути

В понеделник Тръмп каза, че САЩ са унищожили пристанищна зона, използвана от плавателни съдове, които обвинява, че са свързани с наркотрафик във Венецуела

ГКПП „Илинден - Ексохи“

Гърция блокира границите: Шофьорите да се подготвят за закъснения

България Преди 32 минути

На границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

България Преди 2 часа

Еврозоната и кредитите тласкат нагоре цените

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

Технологии Преди 3 часа

ИТ индустрията започва новата година с очаквания за скок на цените на потребителската електроника. Основната причина е недостигът на чипове за памет и съхранение на данни, причинен от бума на AI

Слънчево и ветровито в петък, после рязко застудяване

Слънчево и ветровито в петък, после рязко застудяване

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Мъж уби брат си и удари племенника си с брадва в Тетевенско

Мъж уби брат си и удари племенника си с брадва в Тетевенско

България Преди 11 часа

Племенникът на задържания е настанен в болница за лечение

Защо таксиметрови апарати отчитат двойни суми

Защо таксиметрови апарати отчитат двойни суми

Свят Преди 12 часа

Според производител причината е технически проблем

Пожар изпепели историческа църква в центъра на Амстердам

Пожар изпепели историческа църква в центъра на Амстердам

Свят Преди 12 часа

Много жители на района бяха евакуирани

Зрителите избраха NOVA в новогодишната нощ

Зрителите избраха NOVA в новогодишната нощ

България Преди 12 часа

Русия с нов ход да докаже атаката срещу Путин, предаде данни на САЩ

Русия с нов ход да докаже атаката срещу Путин, предаде данни на САЩ

Свят Преди 13 часа

Кристалина Георгиева: Смелост, реформи и вяра в европейските ценности

Кристалина Георгиева: Смелост, реформи и вяра в европейските ценности

България Преди 13 часа

Георгиева: Сега България не само ще пожъне икономически ползи, но и ще спомогне за формирането на бъдещето на Европа

Тежка катастрофа край Луковит, загина младеж

Тежка катастрофа край Луковит, загина младеж

България Преди 14 часа

След удара автомобилът се преобърнал по таван в канавка

Простреляха бебе в главата в РС Македония на Нова година

Простреляха бебе в главата в РС Македония на Нова година

Свят Преди 14 часа

Турски гражданин е убит, а друг човек е бил ранен в Скопие

Изчезнал в Антарктида робот се появи с тревожни данни

Изчезнал в Антарктида робот се появи с тревожни данни

Свят Преди 15 часа

Автономен океански робот, който изчезна под леда за девет месеца, се завърна с уникални данни

Токът за бизнеса утре поскъпва с близо 30 на сто

Токът за бизнеса утре поскъпва с близо 30 на сто

България Преди 16 часа

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 90 562,10 мегаватчаса електроенергия

Транспортираха тежко пострадал човек от Гела към "Пирогов" с хеликоптер

Транспортираха тежко пострадал човек от Гела към "Пирогов" с хеликоптер

България Преди 16 часа

Касае се за млад мъж с тежка травма в областта на гърба и долните крайници

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Ето кой празнува днес своя имен ден

Edna.bg

Дневен хороскоп за 2 януари, петък

Edna.bg

Мареска признал за разговори с Ман Сити, италианецът чувствал, че в Челси не му вярват

Gong.bg

Официално: Гьозтепе осъществи изходящ трансфер

Gong.bg

Доц. Йоловски: За ден и половина от обращение са изтеглени около 1 млрд. лв.

Nova.bg

Фойерверк разкъса пръстите на дете в Бургаско

Nova.bg