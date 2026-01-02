България

Тежка катастрофа в Павел баня: 21-годишен се бори за живота си

Автомобилът му се е блъснал в бетонна основа на ограда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

2 януари 2026, 11:16
Тежка катастрофа в Павел баня: 21-годишен се бори за живота си
Източник: Thinkstock/Guliver

М ъж на 21 години е настанен в болница с опасност за живота, след като е самокатастрофирал в оградата на пожарната в Павел баня. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

По първоначална информация инцидентът е настъпил на 1 януари в 09:20 ч., когато лек автомобил, управляван от 21-годишен мъж, е самокатастрофирал. Автомобилът е излязъл вляво по посоката си на движение и се блъска в бетонна основа на ограда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Павел баня, след което се преобръща, уточняват от пресцентъра.

Оттам посочват, че в колата е пътувал и 20-годишен мъж. Водачът е пострадал, получил е различни наранявания, настанен е в болница с опасност за живота. Пътникът е прегледан на място и освободен без наранявания.

Водачът не е тестван за употреба на алкохол с техническо средство поради здравословното му състояние, взета му е кръвна проба за анализ. В Районно управление – Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

Източник: БТА/Емил Димитров, кореспондент в Стара Загора    
автомобилна катастрофа Павел баня пострадал водач опасност за живота пожарна досъдебно производство самокатастрофирал 21 годишен мъж кръвна проба Стара Загора
