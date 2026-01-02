Свят

„Не стреляйте по народа“: Бивш пилот отправи силно послание към иранската армия

Разрастващите се протести, предизвикани от влошаващото се икономическо положение на Иран, вчера обхванаха и селските райони на Ислямската република, а броят на жертвите при сблъсъците достигна най-малко седем души

2 януари 2026, 09:06
„Не стреляйте по народа“: Бивш пилот отправи силно послание към иранската армия
Протестиращи в Иран   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Р азрастващите се протести, предизвикани от влошаващото се икономическо положение на Иран, вчера обхванаха и селските райони на Ислямската република, а броят на жертвите при сблъсъците достигна най-малко седем души, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Смъртните случаи може да бележат началото на по-твърд отговор от страна на иранската теократична власт срещу демонстрациите, които в столицата Техеран отслабнаха, но се разшириха в други части на страната.

Междувременно бивш пилот от иранските военновъздушни сили в четвъртък призова военнослужещите в страната да защитават иранските граждани, а не интересите на правителството, съобщава Newsweek.

Във видео, споделено от Реза Пахлави, иранския престолонаследник в изгнание, полковник Ферейдун Езедасти заявява, че макар да е носил военна униформа преди много години, службата му никога не е приключвала.

„Един войник носи отговорност да пази живота, сигурността и честта на собствения си народ до последния си дъх“, казва Езедасти във видеото. „Днес благородният народ на Иран – изморен, но непоколебим – е възложил надеждите си на вас. Вие сте облекли тази униформа, за да защитавате своите сънародници, а не да ги потискате“.

В клипа с продължителност две минути и половина Езедасти, който е служил по време на войната между Иран и Ирак, подчертава, че в чувствителни моменти войниците трябва да застанат редом с народа, а не срещу него.

„Вместо да насочвате оръжията си към тях, бъдете им убежище и опора“, призовава той, на фона на съобщения, че протестите се разпространяват из цял Иран. Видеокадри показват демонстранти, събрани в различни градове, като на места на заден план се чуват изстрели.

Видеообръщението се появява на фона на протести, избухнали в цял Иран заради провалящата се икономика, докато иранските сили се опитват да овладеят безредиците. По-рано в четвъртък президентът Масуд Пезешкиан заяви, че ако властите не се вслушат в тревогите на иранците, ги очаква „път към ада“.

Протестите са най-мащабните в Иран от 2022 г. насам, когато смъртта на 22-годишната Махса Амини в полицейски арест предизвика вълна от демонстрации в цялата страна. Въпреки това сегашните протести все още не са обхванали цялата страна и не са толкова интензивни, колкото онези след смъртта на Амини, която беше задържана заради „неправилно“ носене на хиджаб.

Най-сериозните сблъсъци са регистрирани в град Азна, в провинция Лорестан, на около 300 км югозападно от Техеран. Полуофициалната новинарска агенция Фарс съобщи, че там са загинали трима души.

В Лореджан – град в иранската провинция Чахар Махал и Бахтиари – публикувани онлайн видеоклипове показват демонстранти, събрани по улиците, и звуци от стрелба. По данни на местни агенции там са били убити още двама души.

Държавните медии съобщиха и за смъртта на един мъж във Фуладшахр, в провинция Исфахан. Правозащитни организации обвиниха полицията за гибелта му, като заявиха, че силите за сигурност са открили огън срещу демонстранти.

При друг протест в сряда през нощта е бил убит 21-годишен доброволец от паравоенната организация „Басидж“, част от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Иранската „Студентска новинарска мрежа“, смятана за близка до „Басидж“, обвини пряко демонстрантите за смъртта му.

Междувременно в град Кухдащ, на повече от 400 км югозападно от Техеран, 20 души бяха арестувани по време на протест, съобщи свързаната със съдебната власт новинарска агенция Мизан.

Гражданското правителство на Иран, ръководено от реформисткия президент Масуд Пезешкиан, се опитва да даде сигнали за готовност за диалог с протестиращите. Самият Пезешкиан обаче призна, че възможностите му са ограничени на фона на бързото обезценяване на иранската валута, като един щатски долар вече струва около 1,4 милиона риала.

Държавната телевизия съобщи също за ареста на още седем души, сред които петима, определени като монархисти, както и двама, за които беше заявено, че имат връзки с базирани в Европа групи. Телевизията добави, че при друга операция силите за сигурност са конфискували 100 контрабандни пистолета, без да бъдат оповестени допълнителни подробности.

Протестите, възникнали първоначално заради икономически проблеми, постепенно придобиха и политически характер, като се чуха лозунги срещу ислямската теокрация, отбелязва АП.

По темата

Източник: БТА/Валерия Динкова, Newsweek    
протести в Иран икономическа криза Иран смъртни случаи при протести призив към иранската армия ирански военни иранска теокрация обезценяване на риала арести на демонстранти политически протести Иран Махса Амини протести
Последвайте ни
„Като трагедията в Индиго“: Българин разказва за пожара с 40 жертви в Швейцария

„Като трагедията в Индиго“: Българин разказва за пожара с 40 жертви в Швейцария

Трагедия в Холивуд: Дъщерята на Томи Лий Джоунс е открита мъртва в хотел

Трагедия в Холивуд: Дъщерята на Томи Лий Джоунс е открита мъртва в хотел

„Не стреляйте по народа“: Бивш пилот отправи силно послание към иранската армия

„Не стреляйте по народа“: Бивш пилот отправи силно послание към иранската армия

Меган и Хари с красноречиво послание за кариерите на Арчи и Лилибет

Меган и Хари с красноречиво послание за кариерите на Арчи и Лилибет

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 7 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 7 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 7 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 7 дни

Виц на деня

- Между скандал с жена или с тигър, какво бихте избрали? – Сибирски или бенгалски?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Николас Мадуро избегна коментар за атаката от САЩ, но предлага диалог

Николас Мадуро избегна коментар за атаката от САЩ, но предлага диалог

Свят Преди 19 минути

В понеделник Тръмп каза, че САЩ са унищожили пристанищна зона, използвана от плавателни съдове, които обвинява, че са свързани с наркотрафик във Венецуела

ГКПП „Илинден - Ексохи“

Гърция блокира границите: Шофьорите да се подготвят за закъснения

България Преди 33 минути

На границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален

Барът в Кран Монтана, в който загинаха десетки хора навръх Нова година, е ограден с полицейски ленти

След ада в Швейцария: Жертвите са обгорели до неузнаваемост, идентификацията ще отнеме дни

Свят Преди 1 час

Причините за пожара в бар в курорта Кран Монтана все още не са изяснени

Данъчни декларации след приемане на еврото – какво трябва да знаем

Данъчни декларации след приемане на еврото – какво трябва да знаем

България Преди 2 часа

С въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в евро

Проблеми с еврото: Таксиметрови апарати в София „надуват“ километри и цени

Проблеми с еврото: Таксиметрови апарати в София „надуват“ километри и цени

България Преди 2 часа

Минималните тарифи се повишават, а шофьорите ще приемат плащания в двете валути

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

България Преди 2 часа

Еврозоната и кредитите тласкат нагоре цените

Празник е! Имен ден имат хората с тези чудни имена

Празник е! Имен ден имат хората с тези чудни имена

България Преди 2 часа

Православната църква почита свети папа Силвестър и преподобния Серафим Саровски

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

Технологии Преди 3 часа

ИТ индустрията започва новата година с очаквания за скок на цените на потребителската електроника. Основната причина е недостигът на чипове за памет и съхранение на данни, причинен от бума на AI

Слънчево и ветровито в петък, после рязко застудяване

Слънчево и ветровито в петък, после рязко застудяване

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Мъж уби брат си и удари племенника си с брадва в Тетевенско

Мъж уби брат си и удари племенника си с брадва в Тетевенско

България Преди 11 часа

Племенникът на задържания е настанен в болница за лечение

Защо таксиметрови апарати отчитат двойни суми

Защо таксиметрови апарати отчитат двойни суми

Свят Преди 12 часа

Според производител причината е технически проблем

Пожар изпепели историческа църква в центъра на Амстердам

Пожар изпепели историческа църква в центъра на Амстердам

Свят Преди 12 часа

Много жители на района бяха евакуирани

Зрителите избраха NOVA в новогодишната нощ

Зрителите избраха NOVA в новогодишната нощ

България Преди 12 часа

Русия с нов ход да докаже атаката срещу Путин, предаде данни на САЩ

Русия с нов ход да докаже атаката срещу Путин, предаде данни на САЩ

Свят Преди 13 часа

Кристалина Георгиева: Смелост, реформи и вяра в европейските ценности

Кристалина Георгиева: Смелост, реформи и вяра в европейските ценности

България Преди 13 часа

Георгиева: Сега България не само ще пожъне икономически ползи, но и ще спомогне за формирането на бъдещето на Европа

Тежка катастрофа край Луковит, загина младеж

Тежка катастрофа край Луковит, загина младеж

България Преди 14 часа

След удара автомобилът се преобърнал по таван в канавка

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Ето кой празнува днес своя имен ден

Edna.bg

Дневен хороскоп за 2 януари, петък

Edna.bg

Мареска признал за разговори с Ман Сити, италианецът чувствал, че в Челси не му вярват

Gong.bg

Официално: Гьозтепе осъществи изходящ трансфер

Gong.bg

Доц. Йоловски: За ден и половина от обращение са изтеглени около 1 млрд. лв.

Nova.bg

Фойерверк разкъса пръстите на дете в Бургаско

Nova.bg