„Не стреляйте по народа“: Бивш пилот отправи силно послание към иранската армия

Р азрастващите се протести, предизвикани от влошаващото се икономическо положение на Иран, вчера обхванаха и селските райони на Ислямската република, а броят на жертвите при сблъсъците достигна най-малко седем души, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Смъртните случаи може да бележат началото на по-твърд отговор от страна на иранската теократична власт срещу демонстрациите, които в столицата Техеран отслабнаха, но се разшириха в други части на страната.

Междувременно бивш пилот от иранските военновъздушни сили в четвъртък призова военнослужещите в страната да защитават иранските граждани, а не интересите на правителството, съобщава Newsweek.

Във видео, споделено от Реза Пахлави, иранския престолонаследник в изгнание, полковник Ферейдун Езедасти заявява, че макар да е носил военна униформа преди много години, службата му никога не е приключвала.

„Един войник носи отговорност да пази живота, сигурността и честта на собствения си народ до последния си дъх“, казва Езедасти във видеото. „Днес благородният народ на Иран – изморен, но непоколебим – е възложил надеждите си на вас. Вие сте облекли тази униформа, за да защитавате своите сънародници, а не да ги потискате“.

В клипа с продължителност две минути и половина Езедасти, който е служил по време на войната между Иран и Ирак, подчертава, че в чувствителни моменти войниците трябва да застанат редом с народа, а не срещу него.

„Вместо да насочвате оръжията си към тях, бъдете им убежище и опора“, призовава той, на фона на съобщения, че протестите се разпространяват из цял Иран. Видеокадри показват демонстранти, събрани в различни градове, като на места на заден план се чуват изстрели.

Видеообръщението се появява на фона на протести, избухнали в цял Иран заради провалящата се икономика, докато иранските сили се опитват да овладеят безредиците. По-рано в четвъртък президентът Масуд Пезешкиан заяви, че ако властите не се вслушат в тревогите на иранците, ги очаква „път към ада“.

Протестите са най-мащабните в Иран от 2022 г. насам, когато смъртта на 22-годишната Махса Амини в полицейски арест предизвика вълна от демонстрации в цялата страна. Въпреки това сегашните протести все още не са обхванали цялата страна и не са толкова интензивни, колкото онези след смъртта на Амини, която беше задържана заради „неправилно“ носене на хиджаб.

Най-сериозните сблъсъци са регистрирани в град Азна, в провинция Лорестан, на около 300 км югозападно от Техеран. Полуофициалната новинарска агенция Фарс съобщи, че там са загинали трима души.

В Лореджан – град в иранската провинция Чахар Махал и Бахтиари – публикувани онлайн видеоклипове показват демонстранти, събрани по улиците, и звуци от стрелба. По данни на местни агенции там са били убити още двама души.

Държавните медии съобщиха и за смъртта на един мъж във Фуладшахр, в провинция Исфахан. Правозащитни организации обвиниха полицията за гибелта му, като заявиха, че силите за сигурност са открили огън срещу демонстранти.

При друг протест в сряда през нощта е бил убит 21-годишен доброволец от паравоенната организация „Басидж“, част от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Иранската „Студентска новинарска мрежа“, смятана за близка до „Басидж“, обвини пряко демонстрантите за смъртта му.

Междувременно в град Кухдащ, на повече от 400 км югозападно от Техеран, 20 души бяха арестувани по време на протест, съобщи свързаната със съдебната власт новинарска агенция Мизан.

Гражданското правителство на Иран, ръководено от реформисткия президент Масуд Пезешкиан, се опитва да даде сигнали за готовност за диалог с протестиращите. Самият Пезешкиан обаче призна, че възможностите му са ограничени на фона на бързото обезценяване на иранската валута, като един щатски долар вече струва около 1,4 милиона риала.

Държавната телевизия съобщи също за ареста на още седем души, сред които петима, определени като монархисти, както и двама, за които беше заявено, че имат връзки с базирани в Европа групи. Телевизията добави, че при друга операция силите за сигурност са конфискували 100 контрабандни пистолета, без да бъдат оповестени допълнителни подробности.

Протестите, възникнали първоначално заради икономически проблеми, постепенно придобиха и политически характер, като се чуха лозунги срещу ислямската теокрация, отбелязва АП.