Туристи в опасност: Планините са студени и ветровити, спасителна акция в Рила

Прави се нов опит да бъде евакуирана с хеликоптер жена с измръзвания на пръстите на краката от хижа „Иван Вазов“ в Рила

2 януари 2026, 11:04
Туристи в опасност: Планините са студени и ветровити, спасителна акция в Рила
Източник: iStock/GettyImages

В ремето в планините е много студено и има много голяма опасност от измръзване, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са отрицателни, -10 градуса, засега облачността е висока. На много места има силен и бурен вятър и хората трябва да са предупредени, че има много голяма опасност от измръзвания, защото с вятъра усещането е за още по-ниски температури, посочиха от ПСС.  

От спасителната служба съветват туристите да са много добре подготвени с дебели и топли дрехи обувки, чорапи и ръкавици, с топли напитки и допълнителни батерии, да тръгват навреме, да са планирали добре маршрутите си, да не отиват на всяка цена, закъдето са планирали да тръгнат, ако условията са влошени. 

Много е студено и се очаква през уикенда да е още по-студено и да бъде още по-ветровито, казаха още от ПСС. Въпреки тънката снежна покривка, на места има навявания, които могат да създадат опасност от лавини.

През изминалото денонощие има данни за няколко инцидента. В момента се прави нов опит да бъде евакуирана с хеликоптер жена с измръзвания на пръстите на краката от хижа „Иван Вазов“ в Рила, информираха от ПСС. 

Спасителите са се опитали вчера да я евакуират с хеликоптер, но това не се е осъществила заради лошото време. Сега се прави нов опит за евакуация с хеликоптер, защото иначе акцията ще продължи повече от 12-13 часа, а при толкова студено време, това е опасно и за спасителите, обясниха от ПСС.

Освен този случай в Рила, човек със съмнения за инсулт е бил евакуиран с хеликоптер от района на връх Жълти бряг над Казанлък.

Минус 11 градуса са измерени тази сутрин в Чепеларе, съобщиха за БТА от метеорологичната станция на връх Рожен. Студено е било утрото и за жителите на областния център Смолян и девинския квартал „Настан“, където са отчетени -10 градуса. В Златоград термометрите са показали сутринта -8 градуса.

Необичайно за зимния сезон, най-топло в ранните часове е било по високите части на планината. На връх Рожен температурата сутринта е била -4 градуса, като снежната покривка там е 15 сантиметра, посочи още дежурният метеоролог. Той обясни, че разликата в температурите се дължи на температурна инверсия, причинена от рязкото затопляне във височина, което ще се усеща още по-осезаемо в следващите дни.

Условията за ски и зимен туризъм в курорта Пампорово са добри, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС). Снежната покривка в курорта достига 20 сантиметра, а всички лифтови съоръжения работят. От днес за любителите на зимните спортове е отворена и писта „Снежанка 5“.

В ранните часове температурата в Пампорово е била -11 градуса, но към момента вече се е повишила до -5 градуса.

Източник: БТА/Теодора Цанева    
