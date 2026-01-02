Свят

Трагедия в Холивуд: Дъщерята на Томи Лий Джоунс е открита мъртва в хотел

Виктория Кафка Джоунс беше само на 34 години, все още не са ясни причините за смъртта ѝ

2 януари 2026, 07:41
Трагедия в Холивуд: Дъщерята на Томи Лий Джоунс е открита мъртва в хотел
Томи Лий Джоунс с дъщеря си Виктория   
Източник: GettyImages

Д ъщерята на холивудската звезда Томи Лий Джоунс, Виктория, е била открита мъртва в луксозен хотел в Сан Франциско на 34-годишна възраст, в ранните часове на сутринта на Нова година, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

От Пожарната служба на Сан Франциско са съобщили пред изданието, че са реагирали на сигнал за медицинска помощ в 2:52 ч. в четвъртък на адреса на хотел Fairmont San Francisco.

Екипите за спешна помощ са извършили преглед и са обявили един човек за починал на място. На мястото са пристигнали и представители на Полицейското управление на Сан Франциско, както и съдебният лекар, но към момента причината за смъртта е неизвестна.

„Бяла жена на около 30 години е била намерена в безпомощно състояние и хотелският персонал е подал сигнал“, е информирал източник Daily Mail. „Извършена е била сърдечно-белодробна реанимация, но тя е била обявена за починала от екипа на линейката, пристигнал на място“. Daily Mail потвърждава, че жената е била Виктория.

Новината първоначално беше съобщена от TMZ, които уточняват, че след обявяването ѝ за мъртва, мястото е било предадено на полицията.

Томи Лий Джоунс има дъщеря Виктория и син Остин, 42-годишен, от втория си брак с Кимбърли Клафли, с която е бил женен от 1981 до 1996 г.

Говорител на полицията в Сан Франциско е заявил пред Daily Mail: „На 01.01.26 г. около 3:14 ч. служители на полицията в Сан Франциско са реагирали на сигнал за починало лице в хотел, намиращ се на улица Мейсън“.

Изявлението продължава: „На място полицаите са се срещнали с медици, които са обявили пълнолетна жена за починала. Съдебният лекар е пристигнал и е извършил разследване. Всеки, който има информация, се призовава да се свърже с полицията в Сан Франциско на телефон 415-575-4444 или да изпрати анонимен сигнал с текст „SFPD“ до TIP411“.

Виктория Кафка Джоунс е родена на 3 септември 1991 г., а през 2002 г. прави филмовия си дебют с малка роля във филма на баща си Men in Black II. Като дете тя участва в няколко актьорски проекта, включително епизод от сериала One Tree Hill през 2005 г., както и роля същата година в уестърна The Three Burials of Melquiades Estrada, режисиран от баща ѝ.

Въпреки че не е играла на екран, откакто се появява като мажоретка в One Tree Hill, като възрастна тя от време на време е присъствала на червения килим заедно с Джоунс. През 2017 г. тя гордо позира до него в ArcLight Hollywood на премиерата на филма му Just Getting Started, в който участват още Морган Фрийман и Рене Русо.

През октомври същата година тя се появява с баща си на откриващата церемония на Международния филмов фестивал в Токио, където той е бил председател на журито на международната конкурсна програма.

След като режисира дъщеря си в The Three Burials of Melquiades, Джоунс я обсипва с похвали в интервю, с което промотира филма. „Тя е добра актриса, има карта на Гилдията на актьорите (SAG) и говори безупречен испански“, казва той. „Когато беше бебе, казах на Летисия, нейната бавачка, да ѝ говори на испански“.

Той разказва и любопитен анекдот за това как е трябвало да приучи тогава 14-годишната си дъщеря към трудностите на работа на холивудска снимачна площадка. 

„Трябваше да става в 5 сутринта за ролята си. Една сутрин тя отказа да стане от леглото. Казах ѝ: „Скъпа, това е работа“. Но тя не помръдна“, разказва той пред New Yorker. „Тогава я уволних. После, без да ми кажат, хората от продукцията отишли, събудили я и я закарали на снимачната площадка точно навреме“, спомня си той.

Източник: Daily Mail    
Виктория Джоунс Томи Лий Джоунс смърт Сан Франциско хотел Феърмонт неизвестна причина за смъртта дъщеря на знаменитост актьорска кариера Нова година разследване
Последвайте ни
Проблеми с еврото: Таксиметрови апарати в София „надуват“ километри и цени

Проблеми с еврото: Таксиметрови апарати в София „надуват“ километри и цени

Трагедия в Холивуд: Дъщерята на Томи Лий Джоунс е открита мъртва в хотел

Трагедия в Холивуд: Дъщерята на Томи Лий Джоунс е открита мъртва в хотел

Данъчни декларации след приемане на еврото – какво трябва да знаем

Данъчни декларации след приемане на еврото – какво трябва да знаем

Празник е! Имен ден имат хората с тези чудни имена

Празник е! Имен ден имат хората с тези чудни имена

Отменят пенсии заради фалшив стаж

Отменят пенсии заради фалшив стаж

pariteni.bg
Десетки китайски ЕV марки може да се сринат през 2026-а

Десетки китайски ЕV марки може да се сринат през 2026-а

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 7 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 7 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 7 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 7 дни

Виц на деня

- Между скандал с жена или с тигър, какво бихте избрали? – Сибирски или бенгалски?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

България Преди 1 час

Еврозоната и кредитите тласкат нагоре цените

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

Технологии Преди 1 час

ИТ индустрията започва новата година с очаквания за скок на цените на потребителската електроника. Основната причина е недостигът на чипове за памет и съхранение на данни, причинен от бума на AI

Защо таксиметрови апарати отчитат двойни суми

Защо таксиметрови апарати отчитат двойни суми

Свят Преди 10 часа

Според производител причината е технически проблем

Пожар изпепели историческа църква в центъра на Амстердам

Пожар изпепели историческа църква в центъра на Амстердам

Свят Преди 10 часа

Много жители на района бяха евакуирани

Зрителите избраха NOVA в новогодишната нощ

Зрителите избраха NOVA в новогодишната нощ

България Преди 11 часа

Русия с нов ход да докаже атаката срещу Путин, предаде данни на САЩ

Русия с нов ход да докаже атаката срещу Путин, предаде данни на САЩ

Свят Преди 11 часа

Кристалина Георгиева: Смелост, реформи и вяра в европейските ценности

Кристалина Георгиева: Смелост, реформи и вяра в европейските ценности

България Преди 11 часа

Георгиева: Сега България не само ще пожъне икономически ползи, но и ще спомогне за формирането на бъдещето на Европа

Тежка катастрофа край Луковит, загина младеж

Тежка катастрофа край Луковит, загина младеж

България Преди 13 часа

След удара автомобилът се преобърнал по таван в канавка

Простреляха бебе в главата в РС Македония на Нова година

Простреляха бебе в главата в РС Македония на Нова година

Свят Преди 13 часа

Турски гражданин е убит, а друг човек е бил ранен в Скопие

Изчезнал в Антарктида робот се появи с тревожни данни

Изчезнал в Антарктида робот се появи с тревожни данни

Свят Преди 13 часа

Автономен океански робот, който изчезна под леда за девет месеца, се завърна с уникални данни

Токът за бизнеса утре поскъпва с близо 30 на сто

Токът за бизнеса утре поскъпва с близо 30 на сто

България Преди 14 часа

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 90 562,10 мегаватчаса електроенергия

Транспортираха тежко пострадал човек от Гела към "Пирогов" с хеликоптер

Транспортираха тежко пострадал човек от Гела към "Пирогов" с хеликоптер

България Преди 15 часа

Касае се за млад мъж с тежка травма в областта на гърба и долните крайници

Какво се промени с еврото в магазините от днес

Какво се промени с еврото в магазините от днес

България Преди 16 часа

От началото на февруари еврото става единственото законно платежно средство в България

Постоянен арест на задържаните за обира на магазин в Красно село

Постоянен арест на задържаните за обира на магазин в Красно село

България Преди 16 часа

Синът е излежал 15-годишна присъда за убийство

Снимката е илюстративна

Русия обвини Украйна за кървав удар, Медведев иска възмездие

Свят Преди 16 часа

Ударът „е засилил“ решимостта на Русия бързо да постигне целите си в Украйна

На Нова година - Русия удари жестоко Одеса

На Нова година - Русия удари жестоко Одеса

Свят Преди 17 часа

Кулеба: За щастие пострадали няма

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 2 януари, петък

Edna.bg

Здравен хороскоп 2026 на Edna.bg: Какво очаква всяка зодия през Новата година

Edna.bg

Виктория Томова стартира годината със загуба в Бризбейн

Gong.bg

Саутхемптън привлича вратар от Байерн

Gong.bg

Измама с платформа за разплащане: Фалшива поддръжка източва пари от потребители

Nova.bg

Дефицит на стартови пакети с евро: Ще затворят ли дребните търговци през януари

Nova.bg