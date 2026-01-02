Трагедия в Холивуд: Дъщерята на Томи Лий Джоунс е открита мъртва в хотел

Д ъщерята на холивудската звезда Томи Лий Джоунс, Виктория, е била открита мъртва в луксозен хотел в Сан Франциско на 34-годишна възраст, в ранните часове на сутринта на Нова година, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

От Пожарната служба на Сан Франциско са съобщили пред изданието, че са реагирали на сигнал за медицинска помощ в 2:52 ч. в четвъртък на адреса на хотел Fairmont San Francisco.

Екипите за спешна помощ са извършили преглед и са обявили един човек за починал на място. На мястото са пристигнали и представители на Полицейското управление на Сан Франциско, както и съдебният лекар, но към момента причината за смъртта е неизвестна.

„Бяла жена на около 30 години е била намерена в безпомощно състояние и хотелският персонал е подал сигнал“, е информирал източник Daily Mail. „Извършена е била сърдечно-белодробна реанимация, но тя е била обявена за починала от екипа на линейката, пристигнал на място“. Daily Mail потвърждава, че жената е била Виктория.

Новината първоначално беше съобщена от TMZ, които уточняват, че след обявяването ѝ за мъртва, мястото е било предадено на полицията.

Томи Лий Джоунс има дъщеря Виктория и син Остин, 42-годишен, от втория си брак с Кимбърли Клафли, с която е бил женен от 1981 до 1996 г.

Говорител на полицията в Сан Франциско е заявил пред Daily Mail: „На 01.01.26 г. около 3:14 ч. служители на полицията в Сан Франциско са реагирали на сигнал за починало лице в хотел, намиращ се на улица Мейсън“.

Изявлението продължава: „На място полицаите са се срещнали с медици, които са обявили пълнолетна жена за починала. Съдебният лекар е пристигнал и е извършил разследване. Всеки, който има информация, се призовава да се свърже с полицията в Сан Франциско на телефон 415-575-4444 или да изпрати анонимен сигнал с текст „SFPD“ до TIP411“.

Виктория Кафка Джоунс е родена на 3 септември 1991 г., а през 2002 г. прави филмовия си дебют с малка роля във филма на баща си Men in Black II. Като дете тя участва в няколко актьорски проекта, включително епизод от сериала One Tree Hill през 2005 г., както и роля същата година в уестърна The Three Burials of Melquiades Estrada, режисиран от баща ѝ.

Въпреки че не е играла на екран, откакто се появява като мажоретка в One Tree Hill, като възрастна тя от време на време е присъствала на червения килим заедно с Джоунс. През 2017 г. тя гордо позира до него в ArcLight Hollywood на премиерата на филма му Just Getting Started, в който участват още Морган Фрийман и Рене Русо.

През октомври същата година тя се появява с баща си на откриващата церемония на Международния филмов фестивал в Токио, където той е бил председател на журито на международната конкурсна програма.

След като режисира дъщеря си в The Three Burials of Melquiades, Джоунс я обсипва с похвали в интервю, с което промотира филма. „Тя е добра актриса, има карта на Гилдията на актьорите (SAG) и говори безупречен испански“, казва той. „Когато беше бебе, казах на Летисия, нейната бавачка, да ѝ говори на испански“.

Той разказва и любопитен анекдот за това как е трябвало да приучи тогава 14-годишната си дъщеря към трудностите на работа на холивудска снимачна площадка.

„Трябваше да става в 5 сутринта за ролята си. Една сутрин тя отказа да стане от леглото. Казах ѝ: „Скъпа, това е работа“. Но тя не помръдна“, разказва той пред New Yorker. „Тогава я уволних. После, без да ми кажат, хората от продукцията отишли, събудили я и я закарали на снимачната площадка точно навреме“, спомня си той.