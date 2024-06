И стина или не, но хакер обяви, че е пробил защитата на ChatGPT и чатботът на OpelAI е освободен от оковите. С други думи казано, паднали са му задръжките и отговаря на всякакви въпроси, каквито му бъдат зададени.

Хакерът, подвизаващ се в социалната мрежа Х като Pliny the Prompter, твърди, че всеки може да препита изкуствения интелект по начина, по който иска.

🥁 INTRODUCING: GODMODE GPT! 😶‍🌫️https://t.co/BBZSRe8pw5



GPT-4O UNCHAINED! This very special custom GPT has a built-in jailbreak prompt that circumvents most guardrails, providing an out-of-the-box liberated ChatGPT so everyone can experience AI the way it was always meant to…