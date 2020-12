Google се срина, други приложения също не работят

П отребители по целия свят съобщават, че услугите на Google не работят, въпреки че основният му продукт - търсачката Google - изглежда е незасегната от прекъсванията, съобщава RT.

От своя страна Mirror съобщава за срив на YouTube, Gmail, Google Drive и други услуги на Google.

Опитите за достъп до страниците на Google връщат различни кодове за грешки. Според Downdetector потребители съобщават за проблеми с различни услуги от 6:53 ч. Те са едни от най-популярните приложения и услуги по целия свят.

That's an error. That's all we know.#GoogleDown pic.twitter.com/GqI8kgwcEB