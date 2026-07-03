Технологии

Ето защо смартфонът ви не се зарежда достатъчно бързо

Модерните мобилни телефони обичат да изтъква своите функции за бързо зареждане и те действително са много удобни. Когато работят. Понякога обаче зареждането е много бавно и може да има доста разнородни причини за този проблем

Мартин Дешев Мартин Дешев

3 юли 2026, 10:10
Ето защо смартфонът ви не се зарежда достатъчно бързо
Източник: Thinkstock/Guliver

Б ързото зареждане се превърна в една от най-удобните функции на смартфоните. Много съвременни устройства могат да се заредят от почти празен заряд до 80% за около 30 минути, което прави зареждането на батерията преди излизане по-лесно от всякога. Обаче понякога включвате телефона си в бързо зарядно устройство с висока мощност, очаквайки бързо зареждане, само за да проверите отново тридесет минути по-късно и да видите, че процентът на батерията почти не се е помръднал.

Причините за това могат да са най-различни. От тривиални като изключена функция за бързо зареждане до по-сериозни проблеми в устройството или зарядното. Докато повечето хора веднага обвиняват счупен адаптер за стена или износен кабел, реалността често е много по-незабележима. Ако смартфонът внезапно започне да се зарежда със скоростта на охлюв, ще се наложат малко тестове, за да се определи източникът на проблема.

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Понякога проблемът изобщо не е хардуерен, а софтуерен. Много смартфони Android имат превключвател в менюто с настройки, който регулира функцията за зареждане. Обикновено функцията е активирана по подразбиране, но понякога тя може да бъде изключена заради ъпдейт или неволно от потребителя, без дори да осъзнае какво е направил. А когато функцията е деактивирана, телефонът започва да използва стандартния режим на зареждане с ниска мощност. Това е предвидено за максимално удължаване на общия живот на батерията, както и за защита на телефона при използване на кабели и зарядни, които не покриват изискванията за бързо зареждане.

Съвременните смартфони са проектирани да удължават живота на батерията. Много телефони вече използват функции за адаптивно зареждане, които умишлено забавят зареждането през нощта или когато батерията стане твърде топла. Някои устройства също така спират бързото зареждане, след като батерията достигне около 80%, тъй като последната част от зареждането трябва се случва по-бавно, за да се намали дългосрочното износване на батерията. Това, което изглежда като проблем, всъщност може да е защитата на батерията от страна на телефона.

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Освен това смартфоните са оборудвани с предпазни мерки, предназначени да предпазват литиево-йонните клетки от деградация и от прегряване. Ако телефонът ви се затопли твърде много, системата ще намали скоростта на зареждане, за да охлади хардуера. Както съобщава How-To Geek, много потребители на Google Pixel са изпитвали екстремни забавяния, особено през по-топлите летни месеци или веднага след големи актуализации на софтуера. Ако вътрешната температура на батерията се покачи твърде високо, телефонът драстично ще намали консумацията на енергия, независимо от това какво зарядно устройство използвате. Използването на телефона ви за тежки задачи като игри или стрийминг, докато е включен в контакта, само утежнява този проблем.

Актуализациите на софтуера са предназначени да подобрят производителността, но могат да предизвикат временни грешки. Последните корекции за Android понякога нарушават начина, по който устройствата обработват захранването, като потребители в Reddit и форуми за техническа поддръжка съобщават, че времето за зареждане се увеличава до пет или шест часа. Освен това, вградените функции на изкуствения интелект, като „Адаптивно зареждане“ или „Оптимизация на зареждането“, се опитват да предскажат дневния ви график, за да забавят зареждането през нощта. Ако тези алгоритми изчислят погрешно рутината ви или забият след актуализация, могат да поддържат скоростта на зареждане силно ограничена, когато не е необходимо. Този проблем често се оправя от самосебе си след няколко дни или след рестартиране на телефона.

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Друг проблем могат са много активни приложения. Въпреки че обикновено не намалява скоростта на зареждане наполовина, телефон, който работи интензивно, докато е включен в контакта, използва част от входящата енергия за работа с много приложения, вместо за зареждане на батерията. Игри, навигация, видеозапис или интензивен мултитаскинг по време на зареждане могат да доведат до много по-бавно покачване на процента на батерията. 

Разбира се, има и физически фактори. Вътре в USB-C порта постепенно могат да се натрупат мъхчета, прах и отломки от джобовете. Дори малко количество мръсотия може да попречи на кабела да осъществи добра връзка, което води до нестабилно или по-бавно зареждане. Внимателното почистване на порта с дървена клечка за зъби или сгъстен въздух, но никога с метални предмети, често може да реши проблема. 

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Други причини могат да са увреден кабел и зарядно. Често при тях не си личи физически, но ако сте от хората, които обичат да навиват кабела на много стегнато роло или пък го прегъвате и усуквате много, това може да доведе до вътрешни увреждания. 

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А понякога може просто батерията вече да е за смяна. Повечето батерии вече без проблем издържат по 5 и повече години, но винаги има вероятност човек да попадне на дефектна бройка, която да започне да има проблеми много по-рано от това.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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