Технологии

Apple вдига цените, да се готви ли целият бранш

Американската компания обяви, че ще вдигне цените на почти всичките си продукти с 15% до 25% в зависимост от модела. Причината е недостигът на чипове и високата им цена. Това може да се окаже началото на голямо поскъпване в ИТ сектора за всички

Мартин Дешев Мартин Дешев

26 юни 2026, 09:07
Apple вдига цените, да се готви ли целият бранш
Източник: Apple

Apple обяви увеличение на цените на по-голямата част от своята линия Mac и iPad, като някои модели са станали по-скъпи с над 200 долара. Компанията отдава това увеличение до голяма степен на нарастващите разходи за чипове, които се превърнаха в едно от най-големите предизвикателства пред технологичната индустрия. Корекциите засягат всичко - от висок клас 16-инчов MacBook Pro (сега цената започва от 2999 долара) до най-новия бюджетен лаптоп на Apple, MacBook Neo, чиято цена скочи от 599 на 699 ​​долара само месеци след пускането му на пазара.

Широко разпространеният характер на тези увеличения е безпрецедентен в съвременната история на Apple. В публично изявление, цитирано от Bloomberg, говорител на Apple хвърли вината върху нестабилния пазар на компоненти, отбелязвайки, че „бързото разрастване на центровете за данни с изкуствен интелект е създало изключителен скок в търсенето на памет и съхранение“. Компанията добави категорично: „Никога не сме виждали толкова голямо и толкова бързо увеличение на цената на компонентите.“ 

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Докато компании по целия свят се надпреварват да изградят огромни центрове за данни с изкуствен интелект, търсенето на усъвършенствана DRAM и NAND памет скочи до рекордни нива. Доставчиците на облачни услуги, стартиращите компании с изкуствен интелект и технологичните гиганти купуват огромни количества памет, за да захранват сървъри. Резултатът е бързо покачващи се цени на компонентите.

За разлика от предишния недостиг на чипове, който засегна предимно процесорите, днешните ограничения на доставките са съсредоточени върху паметта. Анализаторите отбелязват, че производителите на памет са насочили производството си към по-печеливши корпоративни продукти, използвани в инфраструктурата с изкуствен интелект, намалявайки предлагането на потребителска електроника.

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Apple, въпреки огромната си покупателна способност, не може да избегне този пазарен натиск. Компанията поемаше по-високите разходи за компоненти около година. Вместо незабавно да прехвърли тези увеличения върху клиентите, Apple е избрала да запази цените, докато наблюдава пазара.

Въпреки това, тъй като цените на паметта продължават да се покачват и няма признаци за намаления в близко бъдеще, компанията вече е решила, че корекциите на цените са неизбежни. Увеличенията засягат различни конфигурации на Mac и iPad, особено моделите, оборудвани с по-големи количества памет и място за съхранение, където разходите за компоненти са се увеличили най-много. Засега цените на iPhone остават непроменени, но очакванията са, че и те ще бъдат актуализирани с дебюта на новото поколение през септември.

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Въпреки че Apple остава една от най-печелившите технологични компании в света, дори тя не може напълно да се предпази от фундаменталната икономика на търсенето и предлагането. Значението на този ход се простира далеч отвъд компанията. В исторически план ценовите решения на Apple често са влияели върху по-широката индустрия за потребителска електроника.

Когато един от най-големите производители на премиум хардуер в света повиши цените, конкурентите често получават по-голяма гъвкавост да направят същото. Много производители на персонални компютри досега устояваха на значително увеличение на цените, въпреки че изпитват същия недостиг на компоненти. Компаниите като цяло се опитват да останат конкурентоспособни, като защитават цените на дребно, където е възможно. Решението на Apple може да промени това.

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Ако потребителите приемат по-високи цени за Mac и iPad, други производители може да се чувстват по-комфортно да коригират собствените си цени, за да отразят нарастващите производствени разходи. В крайна сметка почти всеки производител на компютри разчита на една и съща глобална верига за производство и доставки на памет. Това не означава непременно, че всеки лаптоп или таблет ще стане значително по-скъп. Вместо това производителите могат да намалят промоционалните отстъпки, да увеличат цените на премиум конфигурациите или да въведат по-високи начални цени за бъдещите поколения.

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Огромното търсене на инфраструктура за изкуствен интелект променя икономиката на цялата технологична индустрия, влияейки на всичко - от сървъри и облачни изчисления до лаптопи и таблети, които хората използват всеки ден. Microsoft вече започна тихомълком да се съобразява с тенденцията, като повишава глобалните цени на хардуера си за Xbox, позовавайки се на идентичен натиск върху паметта. Valve обяви много по-висока начална цена на своя компютър Steam Machine от очакваното, именно заради същата причина.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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