Свят

Лувърът вдига цената на билетите за туристи извън ЕС и ЕИП

От 14 януари 2026 г. билета за тези посетители ще струват 32 евро - с 10 евро повече от цената на настоящия билет

28 ноември 2025, 09:27
Лувърът вдига цената на билетите за туристи извън ЕС и ЕИП
Източник: iStock

Л увърът в Париж ще увеличи цената на билетите за посетители, които не са от Европейския съюз и от Европейското икономическо пространство, включващо освен ЕС и Лихтенщайн, Норвегия и Исландия, предаде Франс прес.

От 14 януари догодина билетите за тези посетители ще струват 32 евро. Това е с 10 евро повече от цената на настоящия билет.

Париж може да поскъпне за туристите

Управата на музея взе това решение четвъртък, 27 ноември, и се надява постъпленията от това увеличение да са между 15 и 20 милиона евро на година, които ще бъдат вложени в разрешаването на структурни проблеми на Лувъра.

Въвеждат допълнителен билет за „Мона Лиза“

По-рано тази есен в музея беше извършен зрелищен обир посред бял ден, който отне осем минути. За това време извършителите проникнаха в Галерията на Аполон в Лувъра и откраднаха осем бижута на френската корона. 

Дръзкото деяние предизвика вълнение по целия свят. Плячката се оценява на 88 милиона евро, но в настоящия си вид е непродаваема. До днес бижутата не са открити, но няколко заподозрени са задържани. 

Източник: Габриела Големанска, БТА    
Лувър Париж Билети Поскъпване на билети Не-ЕС посетители Обир Сигурност Музей Финансиране Структурни проблеми
Последвайте ни

По темата

Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели

Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели

Мир под заплаха: Русия затяга хватката и иска нови територии

Мир под заплаха: Русия затяга хватката и иска нови територии

Д-р Бацелова: Декемврийските празници създават допълнителни рискове за предаване на вируси

Д-р Бацелова: Декемврийските празници създават допълнителни рискове за предаване на вируси

Ето какво харчи най-много батерията в смартфоните ни

Ето какво харчи най-много батерията в смартфоните ни

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
Ексклузивно

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Преди 3 часа
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Ексклузивно

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Преди 4 часа
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
Ексклузивно

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Преди 3 часа
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Ексклузивно

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Преди 3 часа

Виц на деня

Съдията: -Престъплението е извършено със замах, дързост и прецизност. Подсъдимият: -Колкото и комплименти да ми правите, няма да си призная.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Антикорупционното бюро на Украйна претърсва офисите на Андрей Ермак

Антикорупционното бюро на Украйна претърсва офисите на Андрей Ермак

Свят Преди 15 минути

Ермак се разследва по корупционно дело, свързано с държавния монопол в ядрената енергетика „Енергоатом“

Красимир Вълчев

Нова матура след 8 клас обмислят от МОН

България Преди 16 минути

Хотел Royal 1905 във Варна съчетава блясък и релакс

Хотел Royal 1905 във Варна съчетава блясък и релакс

Любопитно Преди 30 минути

Това не е просто хотел - това е бутиков филм, в който всяка стая разказва история

Доналд Тръмп поръча "много повече" B-2 бомбардировачи

Доналд Тръмп поръча "много повече" B-2 бомбардировачи

Свят Преди 48 минути

„Тези прекрасни бомбардировачи B-2 напълно унищожиха ядрения потенциал на Иран”

НС ратифицира Финансовия договор между България и ЕИБ

НС ратифицира Финансовия договор между България и ЕИБ

България Преди 48 минути

Сметките за вода в евро: Как ще става закръглянето на цените

Сметките за вода в евро: Как ще става закръглянето на цените

Пари Преди 53 минути

Инвестициите срещу загуби на водните запаси за тази година са около 50 млн. лв.

Главният прокурор на Мексико подаде оставка

Главният прокурор на Мексико подаде оставка

Свят Преди 59 минути

Алеханро Герц се оттегля по искане на президента Клаудия Шейнбаум

Андрий Ермак

Ермак: Володимир Зеленски няма да отстъпи украинска земя на Русия

Свят Преди 59 минути

„Нито един разумен човек днес не би подписал документ за отдаване на територия“, категоричен е главният украински преговарящ Андрий Ермак

Адолф Хитлер спечели за пети път изборите в Намибия

Адолф Хитлер спечели за пети път изборите в Намибия

Свят Преди 1 час

59-годишният политик успя да си осигури нов мандат въпреки злополучното си име и заявява, че няма намерение да го променя

Центърът на София под блокада: Симпатизанти на "Величие" излязоха на протест (ВИДЕО)

Центърът на София под блокада: Симпатизанти на "Величие" излязоха на протест (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Основното им искане е оставка на правителството

Освобождават Благомир Коцев от ареста

Освобождават Благомир Коцев от ареста

България Преди 1 час

Паричните средства от дарителите за гаранцията му са преведени по сметката на Окръжния съд

Росен Плевнелиев: Кабинетът трябва да продължи работа до президентските избори

Росен Плевнелиев: Кабинетът трябва да продължи работа до президентските избори

България Преди 2 часа

"Има поне още три следващи големи цели, които трябва и може това правителство да постигне", заяви той

Порои, наводнения, свлачища: Бедственото положение в Югозападна България продължава

Порои, наводнения, свлачища: Бедственото положение в Югозападна България продължава

България Преди 2 часа

Стена на частен язовир се скъса, заливайки село Митино с вода и кална маса

Днес почитаме велики свети мъченици, кои са те

Днес почитаме велики свети мъченици, кои са те

Любопитно Преди 2 часа

Тивериополските мъченици намерили гибелта си по време на гоненията, предприети от император Юлиан Отстъпник

Древна индийска здравна практика помага в борбата с настинките

Древна индийска здравна практика помага в борбата с настинките

Любопитно Преди 2 часа

Освен това методът може да помогне и при алергии

Тръмп: Ще преустановим миграцията от "страни от третия свят" за постоянно

Тръмп: Ще преустановим миграцията от "страни от третия свят" за постоянно

Свят Преди 2 часа

Целта на мярката ще бъде да се позволи на американската система да се възстанови напълно

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
1

Да помогнем да един от пазителите на Родопите

sinoptik.bg
1

С какво време посрещаме метеорологичната зима

sinoptik.bg

Вдовицата на Диого Жота разчувства мрежата с трогателен пост за първия рожден ден на дъщеря им

Edna.bg

Селин Дион с трогателно послание към феновете си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Успехът на Лудогорец над Селта завладя Испания

Gong.bg

Бивш шеф в Барса: Няма нищо страшно, ако Ламин Ямал напусне

Gong.bg

Трима лъжесвидетели и едно съмнително завещание: Нова имотна измама след фалшиви показания пред нотариус

Nova.bg

Започва връчването на глоби за нарушителите на средна скорост

Nova.bg