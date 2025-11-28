Лувърът вдига цената на билетите за туристи извън ЕС и ЕИП

Л увърът в Париж ще увеличи цената на билетите за посетители, които не са от Европейския съюз и от Европейското икономическо пространство, включващо освен ЕС и Лихтенщайн, Норвегия и Исландия, предаде Франс прес.

От 14 януари догодина билетите за тези посетители ще струват 32 евро. Това е с 10 евро повече от цената на настоящия билет.

Louvre hikes ticket prices for most non-EU tourists by 45% https://t.co/2D4HFiDBg0 — BBC News (World) (@BBCWorld) November 28, 2025

Управата на музея взе това решение четвъртък, 27 ноември, и се надява постъпленията от това увеличение да са между 15 и 20 милиона евро на година, които ще бъдат вложени в разрешаването на структурни проблеми на Лувъра.

По-рано тази есен в музея беше извършен зрелищен обир посред бял ден, който отне осем минути. За това време извършителите проникнаха в Галерията на Аполон в Лувъра и откраднаха осем бижута на френската корона.

Дръзкото деяние предизвика вълнение по целия свят. Плячката се оценява на 88 милиона евро, но в настоящия си вид е непродаваема. До днес бижутата не са открити, но няколко заподозрени са задържани.