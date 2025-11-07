Резултатите на Microsoft, Alphabet и Meta помрачени от растящите страхове от балон в AI

Българин е тежко ранен при инцидент в Косово

Н ай-големите технологични компании в света отчетоха в сряда новите си тримесечни резултати - с противоречиви данни и растящо безпокойство, че около изкуствения интелект се надува балон, пише Sky News .

Microsoft обяви, че разходите ѝ за инфраструктура, свързана с изкуствен интелект, са достигнали близо 35 милиарда долара (26,5 млрд. паунда) за трите месеца до края на септември, рязко увеличение спрямо година по-рано.

Въпреки че приходите са скочили с 18%, а чистата печалба с 12%, акциите на компанията се сринаха с почти 4% в търговията след затварянето на борсата. Инвеститорите се притесняват от растящите разходи за поддържане на AI бума.

"Виждаме търсене, което надхвърля капацитета, с който разполагаме", заяви вицепрезидентът на Microsoft по връзките с инвеститорите Джонатан Нилсън.

"Нашата стратегия за капиталови разходи остава непроменена. Ние инвестираме в съответствие с търсенето, което наблюдаваме."

Технологичните гиганти все повече са под натиск да докажат, че огромните им инвестиции в изкуствен интелект носят реална възвръщаемост, на фона на растящи пазарни оценки и ограничени доказателства за повишена производителност.

Microsoft стана втората най-скъпоценна компания в света, благодарение на 27-процентния си дял в OpenAI, създател на ChatGPT. Пазарната ѝ капитализация премина прага от 4 трилиона долара, но последните разпродажби на акциите поставиха този рекорд под въпрос.

Tech giants struggle amid growing fears of AI bubble



Read more here 👇https://t.co/nerGaVpVa3 — Sky News (@SkyNews) October 30, 2025

Alphabet прави история

Резултатите не бяха изцяло негативни. Акциите на Alphabet, компанията майка на Google, поскъпнаха с 6% след обявяването на финансовите данни.

Компанията също планира агресивни инвестиции в изкуствен интелект, но успя да успокои инвеститорите с впечатляващи резултати, надхвърлили очакванията на анализаторите.

Общите приходи за тримесечието достигнаха рекордните 102,35 милиарда долара (77 млрд. паунда), като рекламният бизнес на Google остана изключително стабилен въпреки нарастващата конкуренция.

Въпреки това остават опасения, че доминиращата позиция на Google в търсенето може да бъде подкопана от AI стартъпи, особено след като OpenAI представи експериментален браузър, целящ да се конкурира с Google Chrome.

Старши анализаторът на Hargreaves Lansdown, Мат Бритзман, обаче отхвърля тези опасения:

"Alphabet току-що постигна първото си тримесечие със 100 милиарда долара приходи, затваряйки устите на скептиците с впечатляващи резултати както в търсенето, така и в облачните услуги", казва той.

"AI функциите като Overviews и AI Mode очевидно се харесват на потребителите и помагат да се разсеят страховете, че основният бизнес на Google е застрашен от генеративния AI. С демонстрацията на браузъра на ChatGPT, която не се оказа революционна, Google изглежда добре позициониран да защити ролята си на пазач на интернетa."