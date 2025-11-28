Адолф Хитлер спечели за пети път изборите в Намибия

А долф Хитлер Уунона, намибийски политик, който носи името на печално известния нацистки диктатор, беше преизбран за местния си пост за пети пореден път, съобщава Euro News.

59-годишният мъж успя да си осигури нов мандат въпреки злополучното си име и заявява, че няма намерение да го променя.

Местният политик обяснява, че в ежедневието си използва името Адолф Уунона и твърди, че е „твърде късно“ официално да извърши промяна.

„Това е във всички официални документи. Твърде късно е за това“, казва той пред германския вестник Bild през 2020 г. Уунона, член на управляващата партия SWAPO, запази мястото си като регионален съветник за малкия избирателен район Омпунджа в Северна Намибия, като според съобщенията е спечелил с голяма преднина, въпреки че Избирателната комисия на Намибия все още не е публикувала официалните резултати.

Според доклада Уунона е получила около 85% от гласовете през 2020 г. Местните жители отдават успеха му на дългогодишния му опит в борбата срещу апартейда.

В същото интервю за германското издание Уунона обяснява, че баща му му е дал това име, без да осъзнава неговия мрачен исторически контекст.

„Като дете го възприемах като напълно нормално име“, казва Уунона. Той подчертава, че напълно отхвърля нацистката идеология и всякакви идеи за световно господство.

„Едва когато пораснах, осъзнах: Този човек искаше да покори целия свят“, казва Уунона. „Нямам нищо общо с нито едно от тези неща.“

Партията SWAPO произлиза от антиколониалното движение в Намибия и продължава да води кампании на тази основа.

Германски имена като Адолф все още са разпространени в Намибия, която е била германска колония, преди да премине под контрола на Южна Африка и да получи независимост през 1990 г.