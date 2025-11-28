Свят

„Той полудя“: Тръмп с остри думи за стрелеца срещу гвардейци, нарече репортер „глупав"

Президентът говори пред медиите, след като благодари на няколко военни части за службата им по време на видеоконферентна връзка по повод Деня на благодарността

28 ноември 2025, 09:22
„Той полудя“: Тръмп с остри думи за стрелеца срещу гвардейци, нарече репортер „глупав"
П резидентът Доналд Тръмп заяви, че заподозреният за стрелбата по двама войници от Националната гвардия във Вашингтон е „полудял“ и обвини слабия контрол за това, че той е бил допуснат в страната. Коментарът му дойде по време на напрегнат разговор с репортер, предава New York Post.

„Той полудя, той откачи. А това се случва твърде често с тези хора“, каза Тръмп пред журналист, който посочи връзките на заподозрения Рахманула Лаканвал с ЦРУ. „Нямаше никаква проверка или нещо подобно. Те дойдоха непроверени.“

„И имаме много други в тази страна. Ще ги измъкнем.“ Президентът говори пред медиите, след като благодари на няколко военни части за службата им по време на видеоконферентна връзка по повод Деня на благодарността. Той ги информира и за смъртта на члена на Националната гвардия на Западна Вирджиния Сара Бекстром, която беше в критично състояние в болница, след като бе простреляна два пъти от заподозрения в сряда следобед.

Лаканвал е бил допуснат в САЩ през 2021 г. по програмата на администрацията на Байдън „Операция ‘Съюзниците са добре дошли’“, насочена към афганистанци, подпомагали американските сили. Тръмп се разгневи, когато репортер настоя, че афганистанските бежанци, приети в страната, са преминали проверка. „Глупав човек ли си?“, отвърна Тръмп. „Защото те са дошли със самолет заедно с хиляди други хора, които не би трябвало да са тук, а ти задаваш въпроси само защото си глупав човек.“

Малко след началото на втория си мандат Тръмп предприема действия за спиране на преселването на афганистански бежанци в САЩ и по-късно ограничава пътуванията от страната. В сряда, след инцидента, администрацията му обяви, че незабавно спира „обработката на всички имиграционни заявки, свързани с афганистански граждани“ за неопределено време, докато не бъдат преразгледани протоколите за проверка.

Според директора на Службата за гражданство и имиграция на САЩ Джоузеф Едлоу властите провеждат „пълномащабно и щателно преразглеждане на всяка зелена карта за всеки чужденец от всяка страна, която буди безпокойство“.

Лаканвал е служил в елитното антитерористично звено NDS-03 в Афганистан — едно от поне петте паравоенни „нулеви звена“, работили с ЦРУ. Данните са на нестопанската организация AfghanEvac, която подпомага преселването на афганистански съюзници в САЩ, но не и Лаканвал.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф потвърди, че Лаканвал е работил с агенцията, но не уточни в кое звено. „На този човек – и на толкова много други – никога не е трябвало да бъде позволено да идват тук“, заяви той в реакция на стрелбата.

Според местните власти Лаканвал, който е женен и има пет деца, е пътувал от щата Вашингтон до столицата, където се предполага, че е организирал засада само на няколко пресечки от Белия дом.

20-годишната Сара Бекстром, член на Националната гвардия на Западна Вирджиния, почина от раните си в четвъртък. 24-годишният Андрю Улф остава в тежко състояние.

Американският прокурор за окръг Колумбия Жанин Пиро заяви, че Лаканвал ще бъде обвинен в убийство, а главният прокурор Пам Бонди обеща, че обвинението ще търси смъртно наказание. Досега срещу него са повдигнати поне три обвинения за нападение с намерение за убийство и незаконно притежание на оръжие, за които се предвиждат до 15 години затвор.

Заподозреният в момента се възстановява от раните си, след като член на Националната гвардия е открил огън по него.

Доналд Тръмп Стрелба във Вашингтон Национална гвардия Рахманула Лаканвал Афганистански бежанци
