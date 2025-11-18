Технологии

Пред Apple стоят исторически важни решения за бъдещето

Компанията изглежда съзнава това и се подготвя

Мартин Дешев Мартин Дешев

18 ноември 2025, 16:05
Bitcoin може да се използва и за отопление на домове

Bitcoin може да се използва и за отопление на домове
Как да следите траекторията на кометата 3I/ATLAS

Как да следите траекторията на кометата 3I/ATLAS
AI навлиза стремглаво и неравно, но хората го ползват

AI навлиза стремглаво и неравно, но хората го ползват
Google предлага AI да помогне в пазаруването за подаръци

Google предлага AI да помогне в пазаруването за подаръци

"Блу Ориджин" изстреля успешно "Ню Глен" с мисия на НАСА до Марс
Мистерията около кометата 3I/ATLAS и необяснимите сигнали от мрежата Starshield на SpaceX

Мистерията около кометата 3I/ATLAS и необяснимите сигнали от мрежата Starshield на SpaceX
Китай обвини САЩ в кражба на Bitcoin за 13 млрд. долара

Китай обвини САЩ в кражба на Bitcoin за 13 млрд. долара
Какво разкриват снимките ни за всички без да осъзнаваме

Какво разкриват снимките ни за всички без да осъзнаваме

С корошен анализ на The Financial Times насочи вниманието към ръководния екип на Apple, като посочва, че компанията е ускорила търсенето на наследник на главния изпълнителен директор Тим Кук. Източниците предполагат, че преходът може да се случи „още следващата година“, което означава, че времето за най-ценната технологична компания в света да формализира следващия си ръководител изтича.

Ключовият въпрос както за инвеститорите, така и за потребителите не е дали Кук ще се оттегли, а дали инфраструктурата и стратегията, които той изгради, са готови да издържат промяна в ръководството. В доклада се посочва, че бордът на директорите и висшите ръководители на Apple „наскоро са засилили“ подготовката.

Важно е да се отбележи, че близки до компанията подчертават, че този дълго планиран преход не е свързан с текущите резултати на Apple. Мандатът на Кук се характеризира с експлозивен растеж в отдела за услуги, ефективно управление на веригата за доставки и нарастваща оценка на Apple до безпрецедентни висоти. Следователно решението за ускоряване на сроковете изглежда е проактивен, стратегически ход, а не реактивен.

AI навлиза стремглаво и неравно, но хората го ползват

Слуховете за това предполагат, че Кук, който наследи поста от Стив Джобс през 2011 г., се стреми да осигури безпроблемно предаване на управлението, докато компанията е стратегически силна и се справя с важна продуктова преломна точка. Този пресметнат подход е в съответствие с историята на Apple за щателно дългосрочно планиране, чиято цел е преходът след Кук да се разглежда като плавен, поколенчески обрат, а не като вакуум в лидерството. 

С изострящите се дискусии за наследяване на поста, вниманието се насочи към Джон Тернус, старши вицепрезидент на Apple по хардуерно инженерство, който е смятан за водещ вътрешен кандидат. Неговият опит в разработването на хардуер би бил сигнал за приемственост в момент, когато следващите глави на Apple в областта на изкуствения интелект, разширената реалност и усъвършенствани процесори, ще разчитат до голяма степен както на инженерната прецизност, така и на дългосрочната продуктова стратегия.

Google предлага AI да помогне в пазаруването за подаръци

Как да защитим данните си при пътувания

Информацията Financial TImes се публикува непосредствено след големи промени, включително пенсионирането на бившия главен оперативен директор Джеф Уилямс и неотдавнашното преминаване на поста финансов директор от Лука Маестри към Кеван Парекх. Отговорностите на напускащите ръководители, включително тези на Уилямс, са систематично преразпределени между останалия висш екип, като се съобщава, че Тернус е поел част от задачите. Тези ходове предполагат целенасочен, методичен процес не само на подготвяне на наследник, но и на разширяване на опита на целия екип от изпълнителни ръководители, за да се подготви корпорацията за нова оперативна структура.

Източниците предполагат, че Apple вероятно ще се въздържи от каквито и да било обявления преди следващото си обявяване на приходите, време, което отразява предпочитанието на компанията към строго контролирани съобщения и внимателно последователни преходи. Въпреки финансовата си сила и оперативна зрялост, Apple е изправена пред взискателна среда, в която новият изпълнителен директор трябва да се справи.

Глобалният пазар на смартфони се забавя, конкуренцията в областта на изкуствения интелект се засилва, а анализаторите в индустрията продължават да се съмняват кой ще бъде следващият революционен продукт на Apple. Този натиск прави времето за смяна на ръководството особено деликатно. Компанията трябва да балансира уверението за приемственост с необходимостта да демонстрира, че е готова за бъдеще, оформено от промени в потребителското поведение, регулаторни предизвикателства и бързо развиващи се конкуренти.

Ако преходът се случи през следващата година, той ще дойде във впечатляващ момент от траекторията на Apple. Кук успешно диверсифицира компанията, отдалечавайки се от огромната ѝ зависимост от iPhone, като подкрепи бизнеси с висок марж, като услуги и носими устройства. Следващият изпълнителен директор обаче ще наследи отговорността за трансформирането на най-новите проекти на компанията – Apple Vision Pro и нейния разрастващ се фокус върху генеративния изкуствен интелект, в следващия голям двигател на приходите.

Какво разкриват снимките ни за всички без да осъзнаваме

Сателитната комуникация става важна част от iPhone

Следващите месеци ще бъдат ключови. Инвеститорите ще следят отблизо сигнали относно стратегическата насока на Apple, особено по отношение на изкуствения интелект, нововъзникващите продуктови категории и разширяването на географския пазар. Изборът на наследник, когато и да бъде обявен, ще разкрие как Apple си представя следващото десетилетие. Евентуалното напускане на Кук бележи края на една значителна ера, но ако вътрешната подготовка на Apple е някакъв показател, компанията е решена да гарантира, че бъдещето ѝ ще остане толкова строго организирано, колкото и миналото ѝ.

Редактор: Мартин Дешев
Тим Кук Apple изкуствен интелект iPhone Mac смартфон технологии
Последвайте ни
Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото

Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото

Глобален срив - X и много сайтове, и в България, офлайн заради сериозен срив на Cloudflare

Глобален срив - X и много сайтове, и в България, офлайн заради сериозен срив на Cloudflare

Парламентарната комисия по финанси прие държавния бюджет

Парламентарната комисия по финанси прие държавния бюджет

Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)

Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 2 дни
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Терористична атака на Западния бряг, един е убит, а трима са ранени

Терористична атака на Западния бряг, един е убит, а трима са ранени

Свят Преди 18 минути

В изявление на военните се казва, че двама нападатели са били убити от военнослужещи, но не се предоставят повече подробности

Националната гвардия на Украйна: Нуждаем се от повече дронове и по-добра тактика

Националната гвардия на Украйна: Нуждаем се от повече дронове и по-добра тактика

Свят Преди 33 минути

Руските сили адаптират тактиката си към условията на приближаващата зима, а украинската армия трябва да въведе двойно повече технологични иновации

Древни европейски тайни пазят здравето ни - съвети от Исландия до Украйна

Древни европейски тайни пазят здравето ни - съвети от Исландия до Украйна

Любопитно Преди 1 час

Това не са модерни съвети от последния популярен уелнес подкаст, а древни навици, които поддържат физическата форма в продължение на поколения

<p>Този често срещан навик увеличава риска от сърдечносъдови заболявания</p>

Този често срещан навик води до Алцхаймер и сърдечносъдови заболявания

Любопитно Преди 1 час

„Знаем, че фактори от околната среда като замърсяването на въздуха и шума могат да доведат до сърдечни заболявания"

Тимур Миндич: Мозъкът зад $100 млн. корупционна схема в Украйна

Тимур Миндич: Мозъкът зад $100 млн. корупционна схема в Украйна

Свят Преди 1 час

Обхватът на това влияние беше разкрит, когато украинските антикорупционни органи публикуваха резултатите от 15-месечно разследване на схема за присвояване

5 зодии с невероятен късмет през сезона на Стрелец, сред тях ли е вашата

5 зодии с невероятен късмет през сезона на Стрелец, сред тях ли е вашата

Любопитно Преди 1 час

Сезонът продължава от 22 ноември до 21 декември

<p>МИ5 със сериозно предупреждение към британските депутати&nbsp;</p>

Разузнавателна служба предупреди британските депутати за риск от шпиони

Свят Преди 1 час

Известно е, че две лица използват „ЛинкeдИн“, за да „провеждат мащабна кампания в полза на“ китайското правителство

Синът на Анджелина Джоли с нова дръзка визия (СНИМКИ)

Синът на Анджелина Джоли с нова дръзка визия (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Прическата е почти идентична с ярко розовата коса, с която Джоли се появи преди повече от 25 години

Киев: Русия насилствено мобилизира над 46 000 украинци

Киев: Русия насилствено мобилизира над 46 000 украинци

Свят Преди 1 час

Тези числа обхващат периода от февруари 2022 г. до юли 2025 г.

Макрон е недоволен, но "компромисът е необходим"

Макрон е недоволен, но "компромисът е необходим"

Свят Преди 2 часа

"Политическата ситуация се промени и ние трябва да работим по различен начин", заяви Макрон

Шон „Диди“ Комбс

Шон „Диди“ Комбс с ново тежко обвинение за сексуално насилие

Любопитно Преди 2 часа

Инцидентът засяга мъж, публицист и продуцент

Любовната история на Коби и Ванеса Брайънт

Любовната история на Коби и Ванеса Брайънт

Любопитно Преди 2 часа

Двойката беше женена 19 години, преди баскетболната икона да загине на 26 януари 2020 г.

.

3 години търсене: НАСА откри, че е изтрила собствените си кадри от кацането на Луната

Любопитно Преди 2 часа

През 2006 г. НАСА призна, че е загубила оригиналните записи

<p>AI война за милиарди: Мъск се подигра на Джеф Безос</p>

„Имитатор“: Илон Мъск нападна новия проект на Джеф Безос за милиарди долари

Свят Преди 2 часа

През 2025 г. AI вече не е само за чатботове – става дума за реални машини, Космос и следващата промишлена революция

<p>Лувърът затвори една от галериите си</p>

Лувърът затвори една от галериите си заради структурни проблеми

Свят Преди 2 часа

Галерията "Кампана", която включва девет зали с древногръцка керамика на първия етаж, беше затворена заради структурна слабост, съобщи музеят

Управляващите искат коледните добавки за догодина да се уредят чрез закон

Управляващите искат коледните добавки за догодина да се уредят чрез закон

България Преди 2 часа

Дали ще има такива за тази година все още се обсъжда и се търси политическо решение

Всичко от днес

От мрежата

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Ариана Гранде и Синтия Ериво отвяха червения килим на „Wicked“ – вижте малките им двойнички (СНИМКИ)

Edna.bg

5 начина да превърнеш дъждовния ден в свое предимство и да останеш стилна въпреки времето

Edna.bg

Ден на мечтите за ЦСКА U9 (видео)

Gong.bg

Ламин Ямал е готов да покори новия "Камп Ноу"

Gong.bg

Сайтове у нас и по света са недостъпни заради глобален срив в Cloudflare

Nova.bg

Омбудсманът иска оттегляне на решението за по-скъпо паркиране в синя и зелена зона в София

Nova.bg