Папа Лъв XIV пристигна в Истанбул

В петък започва апостолическата програма на официалното посещение на папа Лъв XIV в Турция, която включва редица прояви в Истанбул, както и поклонение в град Изник (древна Никея), където преди 17 века се е състоял първият Вселенски събор.

След приключване на официалните разговори вчера с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в столицата Анкара, където папата бе посрещнат с военни почести като държавен глава на Ватикана и бяха изстреляни 21 топовни салюта в негова чест, Светият отец пристигна снощи със самолет на истанбулското летище "Ататюрк", което е специализирано за ВИП гости.

Високопоставеният гост и делегацията бяха посрещнати от валията на Истанбул Давут Гюл и от представители на Ватикана в Турция.

По информация на в. "Миллиет" в делегацията на главата на Римокатолическата църква са включени високопоставени представители на Светия престол, между които е кардинал Пиетро Паролин - секретар на Ватикана, и архиепископ Пол Ричард Галахър.

Турското издание "Т24" посочва, че папата си е направил селфи при излизане от самолета.

Часове преди пристигането на папата в Истанбул бяха отцепени за движение по крайбрежието на Мраморно море всички пътища от летище "Ататюрк" до резиденцията на Католическата църква в квартал Шишли. Катери на бреговата охрана охраняваха откъм морето.

Мерките за сигурност са повишени до най-висока степен през трите дни на престоя на папата в Истанбул. Поместена е карта на пътищата, където ще бъде отцепвано движението на моторни превозни средства в районите, където ще се състоят проявите. Екипи на пътната полиция на много места спират колите за проверка.

Снайперисти и хеликоптери от въздуха ще охраняват религиозната служба, която ще бъде изнесена в събота на стадион "Арена Фолксваген", който побира 6500 души, информират турски медии.

Сутринта се предвижда папата да проведе среща с представители на католическата общност, която ще се състои в катедралата "Свети Дух" в квартал Шишли. Катедралата е втората по големина от десетината католически църкви в Истанбул и на Принцовите острови, където се намира резиденцията на Ватикана в Истанбул.

Катедралата "Свети Дух" е посрещала и други глави на Римокатолическата църква, а в двора й е издигната статуя на Папа Бенедикт XV.

За срещата с папата са дошли представители на общността и от Хатай, Антакия, Мерсин , които са във вълнуващо очакване, споделиха те.

Според източници от общността, католиците в Турция наброяват около 35 хиляди души. Освен в Истанбул, има общности в източносредиземноморския регион на Турция и в Измир.

Всички те мечтаят да видят папата поне за миг, дори отдалеч, това ще бъде незабравим момент за цял живот, някои са дошли още преди няколко дни, каза служител от църквата, пожелал анонимност.

След срещата в катедралата папата ще посети френския Дом за социално слаби в мегаполиса.

Кулминацията на днешния ден ще бъде посещението на папата в градчето Изник.

Известен в миналото под името Никея, днес Изник е град с население около 45 хиляди души и се намира на около 200 км от Истанбул и 80 км от Бурса.

Само на 10 минути пеш от центъра на градчето се слиза до езеро, където се намират останките от древната базилика "Свети Неофит", в която през 325 г. сл. Хр. се е провел Първият Никейски събор, считан за ключов момент в историята на християнството и във формулирането на християнското учение.

Останките от базиликата, която вследствие на земетресения е била потопена под водата, бяха извадени на бял свят при археологически разкопки на турски учени преди 11 години. Оттогава проучванията продължават без прекъсване.

Отдалеч руините се виждат трудно с просто око, но има платформа, в която в определени дни се допускат желаещи да посетят разкопките. Заради посещението на папата няколко дни преди пристигането е било забранено влизането на външни лица в района на разкопките, разказаха служители.

Още с влизането в града правят впечатление мерките за сигурност — бронирани коли, катери в езерото, няколко километра по крайбрежието движението се охранява от екипи на полицията, които не допускат без специално разрешение. Папата, заедно с вселенския патриарх Вартоломей, се предвижда да пристигнат с хеликоптер от Истанбул, а оттам кортежът ще се отправи към руините, до които ще слязат по специална платформа.

Общо 40 души, начело с папата и вселенския патриарх, се предвижда да слязат до руините, където според програмата духовниците ще изнесат молитва, казаха за БТА от областната управа на Изник.

По време на молитвата на папа Лъв XIV и вселенския патриарх Вартоломей се предвижда да бъдат изключени сигналите на джиесемите, катери в езерото и снайперисти ще бъдат разположени по околните сгради. От сутринта до края на посещението ще останат затворени всички крайбрежни заведения, информираха местните власти.

Доста хора от други градове и от чужбина са пристигнали тези дни в градчето.

"Мечтата ми е да видя папата, но не разрешават, може би ще го видя поне отдалеч, мерките за сигурност са много строги“, каза млад мъж, който е пристигнал от Измир за събитието заедно с още няколко души.

По протежение на главната улица на Изник има дюкянчета за сувенири, а продавачите очакват посещението на папата да оживи алъш-вериша.

В центъра на Изник се намира джамията "Ая София" ("Света София"), която първоначално е била построена като базилика на място, което е било римско училище през 7 в. сл. Хр. След земетресението през 11 в. е възстановена. След завладяването на Изник от османците през 1331 година е превърната в джамия и е възстановена от прочутия архитект Мимар Синан.

При реставрации в по-ново време са открити подови мозайки, украсени с цветни камъни, и места за сядане, където духовниците се събирали по време на церемонии.

Посещението на папата в Изник съвпада с петъчната проповед в джамията, за която са пристигнали групи от съседните селища, посочи мюсюлманският духовник.