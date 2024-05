Дубай ще строи най-голямото летище в света

П етролните джобове на шейх Махомед бин Рашид ал-Мактум се препълнени, което е добре, когато гледаш в бъдещето и знаеш, че в един момент те ще се изпразнят. Затова и шейхът иска да превърне емирството в една от най-големите туристически атракции в света, което и в момента е така, но очевидно желанието е тук да има представката „най“-голямата туристическа атракция.

Един от ходовете е да бъде направено най-голямото летище в света. Когато бъде завършено, то ще е пет пъти по-голямо от Dubai International Airport.

Към днешна дата основните две летища в емирството са Dubai International Airport (DXB) и Al Maktoum International Airport (DWC), но основният поток поема DXB. Шейхът иска в следващите 5 до 10 години той да се пренесе на носещото неговото име летище, в което ще вкара допълнителни $35 млрд., за да придобие статута на най-голямото.

Желанието на шейха е новото строително мега съоръжение да може да обслужва до 260 млн. пътника годишно.

И другите цифри около този проект са впечатляващи. Разгънатата площ на целия комплекс ще е 65 кв. км, като застроената част на всички сгради ще възлиза на 19,4 млн. кв. м. Пистите ще са 5, успоредни една на друга, а на терминалите ще има... 400 гейта. Ще може да се обслужват и 15 млн. тона товари.

Когато завърши първата фаза на проекта, летището трябва да може да поеме 130 млн. пътника. Ще има спирка на метрото, което да отвежда потока към града, а паркингът ще е с капацитет от 6000 паркоместа. В тази фаза ще бъдат изградени 3,5 млн. кв. м площи.

Фаза 2 ще добави още 20 млн. пътника годишен капацитет, като застроените площи ще достигнат 5,4 млн. кв. м.

В крайната фаза общата добавена (към настоящите) застроена площ ще достигне 10,5 млн. кв. м.

Всяка от четирите огромни пътнически зали ще е по 2,3 млн. кв. м, като дължината на всяка една от тях ще е... 2,7 км. Това значи, че всяка една зала ще е три пъти по-дълга от трите настоящи на Dubai International (DXB).

По 100 гейта ще има във всяка една от тях, общо 400 (на софийското летище са под 20). Багажът ще се придвижва по подземна мрежа, която ще може да обработва до 30 000 куфара на час. Не само това, но обещанието е, че всеки куфар ще достига до самолета за рекордно кратко време, като автоматизирана система ще го товари на борда, като така се избегне човешката намеса и характерното подхвърляне (и отваряне) на куфарите.

Планираните писти са 5, като 4 от тях са паралелни една на друга, разположени на 1500 метра дистанция. Самите те ще са с дължина 4,5 км, като ще бъдат оборудвани с най-модерната система за насочване на самолетите.

Със своите 87 млн. пътника, Дубай е бил второто най-натоварено летище (с двете си летища) през миналата година, изоставайки от Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport със 104 млн. Предвижданията са, че DBX ще приеме 88,8 млн. пътника тази година, като цифрата ще продължи да расте.

DXB е свързан с 262 дестинации в 104 държави. Индия е топ дестинацията на DXB с 11,9 млн. пътника през 2023 г. Второто място е за Саудитска Арабия с 6,7 млн., Великобритания 6,7 млн. и Пакистан 4,2 млн. туристи.

